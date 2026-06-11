Ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύοντας την διαφάνεια, την λογοδοσία, την χρηστή διοίκηση, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενδυναμώνει περαιτέρω την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με την λειτουργία του θεσμού του Συμβούλου Ακεραιότητας. Συγκεκριμένα καθήκοντα Συμβούλου Ακεραιότητας της Περιφέρειας Κρήτης αναλαμβάνει η κα Σοφία Παπαγεωργίου, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Επικοινωνία και την Ηγεσία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και πιστοποιημένη Σύμβουλος Ακεραιότητας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, καλωσορίζοντας τη νέα Σύμβουλο Ακεραιότητας Σοφία Παπαγεωργίου για την ανάληψη των καθηκόντων της ανέφερε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξε από τους πρώτους φορείς της αυτοδιοίκησης που αγκάλιασαν τον θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, διαφανούς και αποτελεσματικού διοικητικού περιβάλλοντος. Είμαι βέβαιος ότι η κα Παπαγεωργίου, με τη γνώση και την εμπειρία της, θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης προς όφελος των εργαζομένων και των πολιτών.».

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, η κα Σοφία Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία κάθε σύγχρονου δημόσιου οργανισμού. Στόχος το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας να λειτουργήσει ως ένας προσβάσιμος και αξιόπιστος θεσμός υποστήριξης, ενημέρωσης και καθοδήγησης για τους εργαζομένους της Περιφέρειας Κρήτης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της καλής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση».

Ο θεσμός

Ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, που θεσπίστηκε με τον ν. 4795/2021, αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και προώθησης της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση. Μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας παρέχεται υποστήριξη στους εργαζομένους σε ζητήματα δεοντολογίας, επαγγελματικής συμπεριφοράς, σύγκρουσης συμφερόντων, ίσης μεταχείρισης, καθώς και πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Παράλληλα, στην Περιφέρεια Κρήτης ο Σύμβουλος Ακεραιότητας ασκεί και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), σύμφωνα με τον ν. 4990/2022, ενώ το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας αποτελεί επίσης το αρμόδιο σημείο υποβολής και παρακολούθησης καταγγελιών για διαφθορά ή κακοδιοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 24Α του ν. 4795/2021, όπως ισχύει.

Το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας εδρεύει στα Χανιά, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στοιχεία επικοινωνίας για τους πολίτες:

Σοφία Παπαγεωργίου

Σύμβουλος Ακεραιότητας Περιφέρειας Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης

Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

Πλ. Ελευθερίας 1, 73134, Χανιά

Τηλ.: +30 28213 40234

E-mail: papageorgiou@crete.gov.gr