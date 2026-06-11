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Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Εκδήλωση Μνήμης για το 1ο Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου (1942-2026)- Tην Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 11:30 π.μ. στη Χανδρού

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Εκδήλωση Μνήμης για το 1ο Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου (1942-2026)- Tην Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 11:30 π.μ. στη Χανδρού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρούς, με αφορμή τη συμπλήρωση 84 χρόνων από το πρώτο Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου που καταγράφηκε ως το πρώτο σαμποτάζ εναντίον των Δυνάμεων του Άξονα στην Ευρώπη, διοργανώνουν εκδήλωση στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και όσων συνέβαλαν με θάρρος και αυταπάρνηση στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στις 11:30 π.μ. στη Χανδρού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ένα χωριό που συνέβαλε καθοριστικά στην αντιστασιακή δράση της περιοχής.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης :
• Επιμνημόσυνη δέηση
• Κατάθεση στεφάνων
• Χαιρετισμοί επισήμων και φορέων
• Ομιλία – διαλογική παρουσίαση των γεγονότων του 1ου Σαμποτάζ του Αεροδρομίου Καστελλίου από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ιστορικό Γιώργο Καλογεράκη και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη.
• Ομιλία με θέμα: «Η συνδρομή των Χανδριανών στην Αντίσταση» από τον Αλέκο Μουρτζάκη, Γραμματέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χανδρούς και συνταξιούχο εκπαιδευτικό.
• Τραγούδια από την χορωδία Χανδριανών.: Το τραγούδι της Χανδρούς και το Ριζίτικο Η» σπηλιά της Αντιστασης»
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των αγωνιστών της Αντίστασης
• Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
• Λήξη εκδήλωσης
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα, προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Χανδρούς.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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