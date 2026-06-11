Με τεκμηριωμένες θέσεις και πλήρες πλάνο προσέρχεται ο Δήμος Χερσονήσου στην τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Μετανάστευσης

Με τεκμηριωμένες θέσεις, πλήρη επιχειρηματολογία και ολοκληρωμένο πλάνο, ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στην τηλεδιάσκεψη των οκτώ Δημάρχων της Π.Ε. Ηρακλείου, του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη και του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Πλεύρη, σχετικά με τη διαχείριση του Μεταναστευτικού προβλήματος.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης έχει ήδη καταρτίσει ένα συνεκτικό και πλήρως τεκμηριωμένο πλαίσιο θέσεων. Σε αυτό, αναδεικνύονται οι λόγοι για τους οποίους το ακίνητο του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χωροθέτηση και λειτουργία της προτεινόμενης δομής. Ο Δήμαρχος αναμένεται να επισημάνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί κανένας διοικητικός ή τεχνικός φάκελος που να τεκμηριώνει την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

Ο κ. Δοξαστάκης πρόκειται στη διάρκεια του διαλόγου να παρουσιάσει με σαφήνεια τα ζητήματα κυκλοφοριακής ασφάλειας, πολιτικής προστασίας, περιβαλλοντικής και χωροταξικής καταλληλότητας, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί και στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα τεκμηριώσει επίσης, τις αναπτυξιακές επιπτώσεις που θα επιφέρει μια τέτοια εγκατάσταση στον κατεξοχήν τουριστικό δήμο της χώρας.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου θα τονίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για τη λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας απαιτεί από την Πολιτεία ένα σαφές, δεσμευτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τον χαρακτήρα και τη διάρκεια λειτουργίας της δομής.

Θα αναφερθεί επιπρόσθετα ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι προδιαγραφές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, καθώς και ότι οφείλουν να τηρούνται οι περιβαλλοντικές και πολεοδομικές απαιτήσεις. Θα τονιστεί επιπλέον ότι απαιτείται πλήρης αποτύπωση των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.

Θα επισημανθεί τέλος, ότι είναι αναγκαία η θεσμική διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με διαφάνεια και τεκμηρίωση.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζει το μεταναστευτικό ως υπαρκτό και σύνθετο ζήτημα και υπερθεματίζει τον θεσμικό διάλογο για την εξεύρεση λύσης. Αυτός όμως πρέπει να υλοποιηθεί με σαφές πλαίσιο, προτάσεις, κανόνες κι εκατέρωθεν δεσμεύσεις για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου του γεγονότος πως η διαχείριση του προβλήματος αφορά σε ανθρώπινες ψυχές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Χερσονήσου προσέρχεται στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, υπερασπιζόμενος το δημόσιο συμφέρον, την ασφάλεια, την προστασία του τουρισμού και της κοινωνίας, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης συνολικά.