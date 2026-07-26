Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Πόλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο από την Εθνική Ομάδα του Πόλο είναι το επιστέγασμα κόπων, ομαδικής δουλειάς και αλλεπάλληλων διακρίσεων σε μια σειρά διοργανώσεις.

Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές του Θοδωρή Βλάχου, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο. Συγχαρητήρια και σ’ όλο το προπονητικό επιτελείο για την μεγάλη αυτή επιτυχία.