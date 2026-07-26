Λευτέρης Αυγενάκης για την Νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών στο World Cup

Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών, που κατάφερε να επικρατήσει της Ουγγαρίας στο World Cup, και ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακολουθεί δήλωση:

«Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου! 🇬🇷🥇

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, με ψυχή, πάθος και πίστη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, λύγισε την Ουγγαρία με 15-14 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup, ανεβάζοντας ξανά την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, το προπονητικό επιτελείο και όσους εργάστηκαν γι’ αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Μπράβο, παλικάρια! Η Ελλάδα είναι ξανά στην κορυφή! 🇬🇷🏆»