Υπόθεση Δασκαλάκη: Το νήμα που οδήγησε στις συλλήψεις – Είχαν πάει στην κηδεία του πατέρας και γιος

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση βασικού μάρτυρα ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στις Αρχές

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, κοινοτάρχη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου, η αστυνομία συνέλαβε έναν 57χρονο, πρώην αντιδήμαρχο, τον 32χρονο γιο του που είχε εμπλοκή στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο εργάτη τους. Προηγήθηκε το πόρισμα του ιατροδικαστή που έκανε λόγο για συντριπτικά κατάγματα στο κρανίο που προκλήθηκαν πιθανότατα από ποιμενική ράβδο.

Σημειώνεται ότι το πρωί της 1ης Μαρτίου ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του μεταφέροντας τρόφιμα για τον εργάτη στο χωράφι του. Λίγη ώρα μετά επέστρεψε χτυπημένος, έχοντας υποστεί απώλεια μνήμης και συνείδησης. Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του. Επί 21 ημέρες έδινε μάχη στην εντατική, όμως δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, κάτοικοι περιέγραφαν ένα άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου προέδρου του Απεσωκαρίου, προκαλώντας ζημιές.

Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ»: «οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν πλέον ανοιχτά, περιγράφοντας χρόνια φόβου και απειλών. Μιλούν για συμμορίες που δραστηριοποιούνται στην παράνομη βόσκηση και για τον τρόμο που προκαλούν σε όσους τολμούν να τους αντισταθούν. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα καθεστώς εκφοβισμού που κρατούσε την τοπική κοινωνία δέσμια της σιωπής. Με αφορμή την επίθεση στον πρόεδρο, που –όπως λένε– “θυσιάστηκε για το χωριό του”, οι κάτοικοι του Απεσωκαρίου και των γύρω περιοχών ενώνονται απέναντι στον φόβο».

«Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αυτή ακριβώς η εγγύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας» επισημαίνεται.

Κατά τις πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό σάιτ, η τεχνολογία και τα στίγματα των τηλεφώνων «μίλησαν», όπως φαίνεται ότι μίλησαν και άνθρωποι που είναι πιθανόν να είδαν ή να άκουσαν κάτι την ημέρα που ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε, αλλά να απειλήθηκαν για να μην μιλήσουν.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αστυνομική πηγή, «η περιοχή δεν είναι το κέντρο της Νέας Υόρκης με χιλιάδες διερχόμενους. Από εκεί περνούν ελάχιστοι και μόνο εφόσον έχουν λόγο». Η απομόνωση της περιοχής και ο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που κινούνται σε αυτή θεωρούνται στοιχεία που ενίσχυσαν την έρευνα.

Κρίσιμη όπως μετέδωσε το MEGA, θεωρείται η κατάθεση βασικού μάρτυρα ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε στις αρχές βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας από τους κατηγορούμενους να κινείται προς το σημείο της επίθεσης.

Κατά το patris.gr, όσον αφορά τον πατέρα -ηλικίας 57 ετών- και τον 32χρονο γιο, « πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή είχαν συγκεντρώσει τις υποψίες κατοίκων της περιοχής. «Ωστόσο, κατά το διάστημα που ακολούθησε, δεν έδωσαν αφορμές για περαιτέρω σχόλια, ενώ φέρονται να είχαν παραστεί τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, η χήρα του 49χρονου είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για “θέατρο” που κάποιοι έπαιξαν, αφήνοντας αιχμές χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα».

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 32χρονος και ο 59χρονος εργάτης κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί ενώ ο 57χρονος – πατέρας του 32χρονου – ως ο ηθικός αυτουργός, αυτός δηλαδή που έδωσε την εντολή.

Το χρονικό του θανάτου

Ο 49χρονος τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Μαρτίου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Αν και αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος, τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανής εγκληματικής ενέργειας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα ζητήματα της κοινότητας και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με προβλήματα που σχετίζονταν με αγροζημιές, παράνομη βόσκηση και καταστροφές σε καλλιέργειες.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η ιστοσελίδα της Αγγελικής Νικολούλη έχουν αναδείξει σειρά καταγγελιών και μαρτυριών σχετικά με την υπόθεση, μεταφέροντας πληροφορίες κατοίκων που υποστηρίζουν ότι ο αδικοχαμένος πρόεδρος είχε βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων εξαιτίας της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει προβλήματα που ταλαιπωρούσαν την τοπική κοινωνία.