Με τη Ρένα Μόρφη ανοίγει το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026 του Δήμου Ηρακλείου

Πρεμιέρα την Δευτέρα 15/6 με περισσότερες από 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου

Με την μοναδική ερμηνεύτρια Ρένα Μόρφη την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 21:00 στην πλατεία Ελευθερίας ξεκινά επίσημα το 11ο Φεστιβάλ δρόμου «Τέχνη Καθ’ Οδόν 2026» του Δήμου Ηρακλείου που θα μετατρέψει για ακόμα μια χρονιά την πόλη και την περιφέρεια του Δήμου σε μια μεγάλη σκήνη καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας

Από την Δευτέρα 15/6 έως την Κυριακή 28/6, στο 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ΄ Οδόν» θα παρουσιαστούν 125 εκδηλώσεις, 10 εκθέσεις και παράλληλες δράσεις με αρκετές εκατοντάδες καλλιτέχνες σε 69 σημεία, 32 στην πόλη και 37 στην περιφέρεια του Δήμου μας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας 15/06:

Επίσημη έναρξη Φεστιβάλ στην Πλατεία Ελευθερίας 21:00

Η Ρένα Μόρφη, με τη βελούδινη φωνή και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, έχει ξεχωρίσει με τις πρωτότυπες διασκευές παλιών λαϊκών τραγουδιών και τις πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες της. Με μια φωνή γεμάτη πάθος και συναίσθημα, η Ρένα Μόρφη συνοδεύεται από μια μπάντα – παρέα εξαιρετικών μουσικών, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο,

διασκευές εμβληματικών λαϊκών τραγουδιών όπως τις πρώτο ακούσαμε στους imam baildi καθώς και αναπάντεχες διασκευές από το Μουσικό Κουτί προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Ως μια ολοκληρωμένη ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς, με δυναμισμό, μπρίο, πάθος, ανεξάντλητο κέφι, ευαισθησία και μια καθηλωτική σκηνική παρουσία, η Ρένα υπόσχεται να μαγέψει το κοινό και να χαρίσει μοναδικές στιγμές αληθινής ψυχαγωγίας.

Της εναρκτήριας συναυλίας θα προηγηθούν τα εξής:

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

19:30 Παιδική χορωδία «ARS NOVA»

«Τραγουδάμε και ονειρευόμαστε!» με την παιδική χορωδία «ARS NOVA» του Κλασικού Ωδείου Ηρακλείου

Η παιδική χορωδία «Ars Nova» του Κλασικού Ωδείου Ηρακλείου, εδώ και 14 χρόνια (από την έναρξη λειτουργίας του Ωδείου), τραγουδά ένα ρεπερτόριο που έχει στόχο, από τη μία, να μορφώσει τα παιδιά και, από την άλλη, να τα ευαισθητοποιήσει σε θέματα που άπτονται της επικαιρότητας. Μέσα από το τραγούδι, τα παιδιά γνωρίζουν τους Έλληνες συνθέτες και ποιητές, μαθαίνουν την ελληνική μουσική παράδοση και ιδιαίτερα την κρητική μουσική. Παράλληλα, ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη φιλία, τη διατροφή και γενικότερα τις αξίες της ζωής.

Πλατεία Αγίου Τίτου

20:15 Αντικρουστοί

Οι Αντικρουστοί φορούν τα κρουστά τους, παίρνουν τις μπαγκέτες τους και βγαίνουν εκεί όπου ανήκει η μουσική και ο ρυθμός τους: στον δρόμο! Ξεκινούν μια φασαριόζικη πορεία στο κέντρο της πόλης, ξεσηκώνοντας όλον τον κόσμο που θα βρεθεί στο διάβα τους και δίνοντας την πιο δυναμική ενέργεια στην έναρξη του φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν»!

Αίθριο Λότζια (Δημαρχείο)

20:45 «Μουσική διαδρομή»

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Λεωνίδα Τζωρτζάκη, δίνει το σύνθημα έναρξης του Φεστιβάλ, φτάνει στην πλατεία Ελευθερίας και σκορπά γύρω της νότες χαράς.

Επίσης την Δευτέρα ξεκινούν οι εκθέσεις:

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της.

Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών. Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.

Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.

Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις.

Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους.

Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr

Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/

Πληροφορίες για το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές:

Οργάνωση Φεστιβάλ: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εκτέλεση Παραγωγής:

Κωνσταντίνα Χατζάκη, Μαριάννα Γιαλύτη,

Μύρων Καραντινός, Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού:

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης, Μαρία Σιγανάκη

Διοικητική / Οργανωτική υποστήριξη: Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Συντονισμός έκθεσης χειροτεχνών: Bernardina Liberatore

Επικοινωνία – προβολή: Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Υπεύθυνη κοινωνικών δικτυών: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Σχεδιασμός προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά: την Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης», το Μουσείο Κοτσανά – Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Λαογραφικό Μουσείο Κοκοτού στις Δαφνές, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηράκλειου (Ε.Φ.Ε.Η.), τις Δημοτικές Κοινότητες , τους Πολιτιστικούς Συλλόγους,

όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου τους Εθελοντές του Φεστιβάλ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τη Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, Σαβοϊδάκης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης