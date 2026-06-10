Τα καλύτερα και τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη το 2026

Πολύ χαμηλά για άλλη μια χρονιά το “Νίκος Καζαντζάκης”.

Η νέα κατάταξη της AirHelp αξιολογεί την ακρίβεια πτήσεων, τις υποδομές και τη συνολική εμπειρία στο αεροδρόμιο

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιβάτες καλούνται να αξιολογήσουν τα αεροδρόμια ως προς το προσωπικό, τους χρόνους αναμονής, την προσβασιμότητα, την καθαριότητα, τη σήμανση και την πληροφόρηση, καθώς και τις επιλογές σε εστιατόρια και καταστήματα. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε κλίμακα από «πολύ κακό» έως «πολύ καλό».

Για το 2026 αναλύθηκαν 279 αεροδρόμια σε 76 χώρες και έλαβαν ένα AirHelp Score, ο οποίος σταθμίζεται κατά 60% στη συνέπεια, και κατά 20% στην εμπειρία των επιβατών και στις εγκαταστάσεις και την άνεση αντίστοιχα.

Τα καλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Φέτος, το καλύτερο αεροδρόμιο στην Ευρώπη είναι το αεροδρόμιο Bodø στη Νορβηγία, το οποίο κατατάσσεται στην 9η θέση συνολικά.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται λίγο βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, έχει βαθμολογία 8,7 στη συνέπεια, που σημαίνει ότι το 87% των πτήσεων που έφθασαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2025 και 30ής Απριλίου 2026 ήταν στην ώρα τους. Το Bodø έλαβε επίσης βαθμολογία 7,6 για την εμπειρία των επιβατών και 7,0 για τις υποδομές και την άνεση.

Το αεροδρόμιο Billund στη Δανία μπήκε οριακά στη δεκάδα χάρη στη βαθμολογία συνέπειας 8,1. Τα πήγε ακόμη καλύτερα στην εμπειρία των επιβατών, όπου βαθμολογήθηκε με 8,7, και στις υποδομές και την άνεση, όπου έλαβε 7,7.

Το επόμενο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο στην κατάταξη, το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία, βρίσκεται στην 21η θέση συνολικά, με βαθμολογία 8,4 στη συνέπεια, 8,0 στην εμπειρία και 7,0 στις υποδομές.

Το αεροδρόμιο Bergen Flesland ακολουθεί αμέσως μετά, στην 23η θέση, ενώ το αεροδρόμιο Istanbul Havalimani συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των ευρωπαϊκών αεροδρομίων καταλαμβάνοντας την 29η θέση.

Τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ κατατάχθηκε στην 269η θέση, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” στην 268η (για άλλη μια χρονιά πολύ χαμηλά) και το αεροδρόμιο Νίκαιας Côte d’Azur στην 267η.

Το αεροδρόμιο της Ρόδου “Διαγόρας” στην 271η θέση, τα πήγε επίσης άσχημα λόγω της βαθμολογίας 6,5 στη συνέπεια.

Κακά νέα για τους Πορτογάλους, καθώς το αεροδρόμιο Lisbon Humberto Delgado βρέθηκε στην 274η θέση συνολικά.

Πηγή: gr.euronews.com