Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ για τα Ειδικά Σχολεία των Χανίων

Υπογράφηκε η μελέτη για το νέο σχολικό συγκρότημα στη Σούδα

Ένα σημαντικό και διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, των οικογενειών και των μαθητών της Ειδικής Αγωγής στα Χανιά μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του νέου σχολικού συγκροτήματος Ειδικών Σχολείων στη Σούδα.

Η σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 587.215,39 ευρώ, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα του Δήμου Χανίων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σύγχρονων, ασφαλών και πλήρως προσβάσιμων εκπαιδευτικών υποδομών για παιδιά με αναπηρία.

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα ανεγερθεί στη Σούδα και προορίζεται να στεγάσει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων, καθώς και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, δίνοντας οριστική λύση σε ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία.

Σχολιάζοντας τη σημασία της εξέλιξης, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο που αφορά παιδιά, οικογένειες και εκπαιδευτικούς, ανθρώπους που εδώ και χρόνια διεκδικούν το αυτονόητο: σύγχρονες, ασφαλείς και απολύτως κατάλληλες υποδομές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Όπως τόνισε, η Δημοτική Αρχή προχωρά με συνέπεια, σχέδιο και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση μιας αναγκαίας παρέμβασης με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς «η εκπαίδευση δεν μπορεί να γνωρίζει αποκλεισμούς και η πρόσβαση σε ποιοτικές υποδομές δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο για λίγους». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων», επισημαίνοντας πως η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Δήμο Χανίων.

«Με τη σημερινή εξέλιξη κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα ώστε ένα διαχρονικό αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και των οικογενειών να γίνει πραγματικότητα. Επενδύουμε σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πόλη που δεν αφήνει κανέναν πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας & Βιώσιμης Κινητικότητας, Μιχάλης Καλογριδάκης, υπογράμμισε ότι στόχος του Δήμου Χανίων είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, καινοτόμου και λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος, απολύτως προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μαθητών. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός του νέου σχολικού συγκροτήματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των χώρων, καθώς και στην παροχή σύγχρονων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υποδομών που θα συμβάλλουν

ουσιαστικά τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην κοινωνική ένταξη των παιδιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι προβλέπονται εξειδικευμένοι χώροι εκπαίδευσης και θεραπευτικής υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα διαμορφωμένοι υπαίθριοι χώροι, ώστε να διαμορφωθεί ένα ασφαλές, δημιουργικό και φιλικό περιβάλλον για τους μαθητές.

Αναφερόμενος στην εκπαιδευτική διάσταση του έργου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Αντώνης Ι. Βαρδάκης, σημείωσε ότι όσοι έχουν επισκεφθεί τις δομές Ειδικής Αγωγής και έχουν συνομιλήσει με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους γνωρίζουν πολύ καλά πως η ανάγκη για νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν είναι σημερινή.

Πρόκειται για μια διεκδίκηση πολλών ετών, η οποία εκφράστηκε με συνέπεια από ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα και πλέον εισέρχεται σε φάση ουσιαστικής υλοποίησης. Παράλληλα, ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ότι το νέο σχολικό συγκρότημα θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκπαιδεύονται σε χώρους σχεδιασμένους εξαρχής για τις δικές τους ανάγκες και δυνατότητες, κάτι που αποτελεί το πραγματικό ζητούμενο για την Ειδική Αγωγή.

Κλείνοντας, ο κ. Βαρδάκης ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, τους συλλόγους γονέων και όλους όσοι διατήρησαν το θέμα ψηλά στην ατζέντα τα προηγούμενα χρόνια, τονίζοντας ότι η συνεργασία τους με τον Δήμο υπήρξε καθοριστική και θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα και κρίσιμη φάση για την προώθηση του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σύγχρονη εκπαιδευτική υποδομή αναφοράς για τα Χανιά. Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζει τον σχεδιασμό και τις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του νέου σχολικού συγκροτήματος.