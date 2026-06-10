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Yπόθεση θανάτου Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Εμπλεκόμενος στην υπόθεση Γιακουμάκη ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη είχαν αναδείξει σειρά καταγγελιών και μαρτυριών σχετικά με την υπόθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στην πολύκροτηυπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στον Δήμο Γόρτυνας, καθώς αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα σε τρεις προσαγωγές οι οποίες το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για πατέρα και γιο καθώς κι έναν εργάτη.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ο 32χρονος και ο 59χρονος εργάτης κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί ενώ ο 57χρονος – πατέρας του 32χρονου – ως ο ηθικός αυτουργός, αυτός δηλαδή που έδωσε την εντολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 32χρονος φέρεται να είχε εμπλοκή και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Το χρονικό του θανάτου
Η υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Μεσαράς και απασχολεί εδώ και μήνες τις διωκτικές αρχές. Ο 49χρονος τραυματίστηκε σοβαρά την 1η Μαρτίου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία, κατέληξε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Αν και αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο τροχαίου ατυχήματος, τα στοιχεία που προέκυψαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανής εγκληματικής ενέργειας.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στα ζητήματα της κοινότητας και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με προβλήματα που σχετίζονταν με αγροζημιές, παράνομη βόσκηση και καταστροφές σε καλλιέργειες.

Μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για χρόνιες εντάσεις στην περιοχή γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα, ενώ κάτοικοι έχουν καταγγείλει κλίμα φόβου και πιέσεων.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και η ιστοσελίδα της Αγγελικής Νικολούλη έχουν αναδείξει σειρά καταγγελιών και μαρτυριών σχετικά με την υπόθεση, μεταφέροντας πληροφορίες κατοίκων που υποστηρίζουν ότι ο αδικοχαμένος πρόεδρος είχε βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων εξαιτίας της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει προβλήματα που ταλαιπωρούσαν την τοπική κοινωνία.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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