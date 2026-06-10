Μνημόνιο Συνεργασίας Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Την Κυβερνοασφάλεια των επιχειρήσεων και την ψηφιακή ανθεκτικότητά τους θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, με την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026.

Το Μνημόνιο επισφραγίζει τη συνεργασία που ξεκίνησε ήδη ανάμεσα στους δύο φορείς με τον δωρεάν έλεγχο κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων, μέσω του εργαλείου PharmaHack, που προσφέρεται στις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου από το Cretan Security Operations Center (C-SOC) του Πανεπιστημίου Κρήτης και την επιτυχημένη εκδήλωση «Κυβερνοασφάλεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην εποχή NIS2» τον περασμένο Απρίλιο.

Το Μνημόνιο που φέρει την υπογραφή του κ. Βαγγέλη Καρκανάκη, Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σημαντικών κοινών δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών του Ηρακλείου.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πρακτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις, να καλλιεργήσουμε κουλτούρα πρόληψης και να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους» ανέφερε ο κ. Καρκανάκης και τόνισε ότι «το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την ενίσχυση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ανταγωνιστικότητας των μελών του. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε συνεργασίες με φορείς που διαθέτουν αναγνωρισμένη επιστημονική γνώση και διεθνή εμπειρία.»

Ο κ. Τσακαλίδης τόνισε ότι «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουμε να μεταφέρουμε σύγχρονη γνώση και πρακτικές δεξιότητες σε θέματα ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων, ασφαλούς εξ αποστάσεως εργασίας και αντιμετώπισης επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), ιδιαίτερα όσων αξιοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνη» και πρόσθεσε ότι

«Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, με τη μακρόχρονη ερευνητική και τεχνολογική του δραστηριότητα στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και των ψηφιακών τεχνολογιών, συμβάλλει ενεργά στη διάχυση της γνώσης προς την επιχειρηματική κοινότητα. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις της περιοχής και θα ενισχύσει την ασφαλή λειτουργία τους στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.»