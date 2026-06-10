Ρέθυμνο:29η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών /Φοιτητριών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

10-12 Ιουλίου 2026

Το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και φέτος, όπως κάθε καλοκαίρι, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου την 29η θερινή συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών /φοιτητριών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Οι ετήσιες αυτές συναντήσεις έχουν ως στόχο την επικοινωνία, την ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας και τον ανοιχτό επιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε νέους ερευνητές από διαφορετικά πανεπιστήμια και ιστοριογραφικές παραδόσεις.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διπλωματικής τους εργασίας, καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα ήθελαν να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις διάρκειας 15-25 λεπτών,

η θεματική των οποίων έχει σχέση με το ερευνητικό τους έργο. Μετά από κάθε ανακοίνωση ακολουθεί συζήτηση. Για ξενόγλωσσους ομιλητές/ομιλήτριες είναι δυνατόν η ανακοίνωση να γίνει σε άλλη γλώσσα (κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά).

Το Τμήμα & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αναλαμβάνει να καλύψει μέρος του κόστους διαμονής των φοιτητών/τριών που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση..

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος παρακαλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2026 βιογραφικό σημείωμα και περίληψη του θέματος της ανακοίνωσής τους (όχι πάνω από μία σελίδα) στις διευθύνσεις zei@uoc.gr, kokkinakis@uoc.gr, matalas@uoc.gr.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 0030 6937218588, 69880077049, 0030 6980609504.

Πληροφορίες για παλαιότερες θερινές συναντήσεις στον ιστότοπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία του τμήματος Ιστορίας& Αρχαιολογίας:

http://www.history-archaeology.uoc.gr/graduate/contemporary-history/summer-meetings.html