Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Διαψεύδει τις καταγγελίες για μετακίνηση ασθενούς με ALS για εξυπηρέτηση στελέχους

Με Δελτίο Τύπου απαντά το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο – Πανάνειο σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «ρουσφέτι», καθώς έβγαλαν από μονόκλινο 28χρονη με ALS για να εξυπηρετήσουν στέλεχος.

«Η Διοίκηση του ΓΝΗ Βενιζέλειο – Πανάνειο και η Διοίκηση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου διευκρινίζει ότι όσα περιγράφονται στο δημοσίευμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ξεκαθαρίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΓΝΗ:

Με αφορμή δημοσίευμα που αναρτήθηκε σε τοπική ιστοσελίδα με τίτλο: «Σάλος στο Βενιζέλειο με “ρουσφέτι” στο ΔΥΠΕΑΡΧΗ: κατάκοιτη γυναίκα με ALS βρέθηκε με άλλους 7 για να αδειάσει “μονόκλινο”!», η Διοίκηση του Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο-Πανάνειο και η Διεύθυνση της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου διευκρινίζει, ότι τα όσα περιγράφονται στο δημοσίευμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας παραθέτουμε τα πραγματικά γεγονότα.

Η συγκεκριμένη ασθενής 28 ετών που αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Patris», προσήλθε στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο-Πανάνειο κατά τη γενική εφημερία στις 28.05.2026 σε σοβαρή κατάσταση με επιπλοκή, μετά από Χειρουργική επέμβαση σε άλλο Νοσοκομείο.

Οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο όπου αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά η επιπλοκή.

Μετά τη λήξη του χειρουργείου, οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου παρέμεινε μέχρι το Σάββατο, 05.06.2026.

Κατόπιν μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική, όπου αρχικά νοσηλεύτηκε στο μοναδικό μονόκλινο θάλαμο της χειρουργικής κλινικής λόγω της ιδιαιτερότητας του περιστατικού (χρόνια νόσο του κινητικού νευρώνα – ALS).

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε 8κλινο θάλαμο με 4 ασθενείς για 1 ημέρα.

Η ασθενής βρίσκεται τώρα στη 10η μετεγχειρητική ημέρα και νοσηλεύεται περισσότερο για κοινωνικούς λόγους σε μονόκλινο θάλαμο στην Παθολογική Κλινική.

Ο μονόκλινος θάλαμος της Χειρουργικής Κλινικής παρέμεινε κενός 1 ημέρα (08.06.26) και την επόμενη στις 09.06.26 εισήχθη 96 ετών ασθενής με νεοπλασματική νόσο που επρόκειτο να υποβληθεί σε σύνθετη χειρουργική επέμβαση.

Η διαχείριση των κλινών έγινε αποκλειστικά από το Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής και καμία ανάμειξη και γνώση δεν είχε η Διοίκηση του Νοσοκομείου και η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι ο 96 ετών ασθενής που αναφέρεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα της εφημερίδας «Patris» ο οποίος προγραμματίστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, είχε υποβληθεί ήδη σε χειρουργική αφαίρεση-εκτομή του υποκείμενου νεοπλάσματος με λήψη βιοψίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Ιεράπετρας και λόγω υποτροπής της νόσου και της επέκτασης ήταν αναγκαία η πλαστική αποκατάσταση με χρήση κρημνού.

Η συγκεκριμένη επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα από εξειδικευμένη ομάδα χειρουργών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αναλάβει ο Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής κ. Θεοφάνης Κοκκινάκης και ο Διευθυντής της Γναθοχειρουργικής Κλινικής κ. Γεώργιος Μαστοράκης του Νοσοκομείου μας.

Το δημοσίευμα για το «ρουσφέτι»

Mια 28χρονη ασθενής που πάσχει από Πλαγία Αμυοτροφική Σκλήρυνση (ALS/MND) η οποία και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε άλλο δωμάτιο για να μπορέσει το νοσοκομείο -σύμφωνα με καταγγελίες – να εξυπηρετηθεί «ρουσφέτι».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένταση επικράτησε στο νοσοκομείο όταν η νεαρή γυναίκα τελικά επί της ουσίας αναγκάστηκε να μεταφερθεί από το μονόκλινο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν σε θάλαμο οκτώ ατόμων. Παρόλα αυτά μετά τις αντιδράσεις υγειονομικών, η ασθενής μεταφέρθηκε τελικά σε άλλο μονόκλινο της παθολογικής κλινικής.

Ο Πρόεδρος Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επιβεβαίωσε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο» και ζητώντας από τη διοίκηση του νοσοκομείου εξηγήσεις.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την ισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματα. Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μια νέα γυναίκα που είναι κατάκοιτη και υποφέρει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φλυτζανής.

Παρέμβαση της Ευαγγελίας Φανουράκη

Τη δική της τοποθέτηση έκανε η πρώην διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του νομού, Ευαγγελία Φανουράκη, η οποία έγραψε: «Εμένα θα μου επιτρέψετε να απορήσω ως προς το εξής, αφού η επέμβαση ήταν ρουτίνας γιατί δεν έγινε στην Ιεράπετρα ή στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου; Ειδικά στον Άγιο Νικόλαο, στη γενική χειρουργική η μέση πληρότητα είναι 3 ασθενείς επιεικώς! Θα είχε τρίκλινο δικό του, όχι απλά μονόκλινο! Δεν πιστεύω εμμέσως να απαξιώνει τους χειρουργούς του Λασιθίου, εεεε;».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κινητικού Νευρώνα

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα που αφορά μέλος του Συλλόγου, ο Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Κινητικού Νευρώνα τόνισε τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που ζουν με προχωρημένη ALS/MND κατά τη νοσηλεία τους. Η συγκεκριμένη ασθενής είναι 27 ετών, ζει με ALS, φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λοίμωξη. Πρόκειται για εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση, που απαιτεί αυξημένη προσοχή και εξειδικευμένη φροντίδα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα της αναγνώρισαν τις ανάγκες αυτές και κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να νοσηλεύεται σε συνθήκες που θα εξασφάλιζαν μεγαλύτερη ασφάλεια, προστασία από λοιμώξεις, ηρεμία και αξιοπρέπεια.