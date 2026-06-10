ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς από το 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία και το Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας & Εθελοντισμού στις 12/6, 18:30, στο δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω

Μια μεγάλη γιορτή για την λήξη της σχολικής χρονιάς διοργανώνουν τα 6ο και 44ο Δημοτικά Σχολεία Ηρακλείου σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή, 12/6, στις 18:30 στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για να γιορτάσουν μικροί και μεγάλοι την ολοκλήρωση μιας δημιουργικής σχολικής χρονιάς κατά την οποία οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης, ολοκληρώνουν τον κύκλο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους για το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται θεατρικές παραστάσεις από τους μαθητές της ΣΤ1 τάξης με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» και της ΣΤ3 τάξης με θέμα «Αντίο Δημοτικό Σχολείο» καθώς και χορευτικό πρόγραμμα από τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης. Μέσα από τις καλλιτεχνικές δράσεις των παιδιών αναδεικνύονται η δημιουργικότητα, η συνεργασία και οι αξίες της σχολικής κοινότητας, προσφέροντας στιγμές χαράς, συγκίνησης και περηφάνειας σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμος Ηρακλείου στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργική έκφραση των νέων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας.
Σας περιμένουμε όλους σε μια γιορτή γεμάτη χαμόγελα, αναμνήσεις και συγκίνηση.

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Team Πολ. Κρήτης
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