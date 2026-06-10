Λασίθι:Είχαν στην κατοχή τους πάνω από μισό κιλό κάνναβη , ζυγαριές ακριβείας και υδροπονική καλλιέργεια αποτελούμενη από δύο δενδρύλλια κάνναβης

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν -597- γραμμάρια κάνναβης, -2- ζυγαριές ακριβείας και υδροπονική καλλιέργεια αποτελούμενη από (2) δενδρύλλια κάνναβης

Συνελήφθησαν σήμερα (10.06.2026) ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί 21 και 25 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• -597- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• -2- ζυγαριές ακριβείας

• -2- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες με τη μέθοδο της υδροπονίας

• -2- κινητά τηλέφωνα

• σπόροι κάνναβης

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.