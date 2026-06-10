Κρήτη:Βραβεία Αριστείας της Grant Thornton σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΕΛΜΕΠΑ

Βραβεία Αριστείας απονεμήθηκαν από την Grant Thornton σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, στο πλαίσιο της Τελετής Καθομολόγησης και Απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και πτυχίων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε συγκινητική και εορταστική ατμόσφαιρα την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή, που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, εντάχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την Grant Thornton και ανέδειξε τη σημασία της αριστείας, της προσπάθειας και της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Μέσα από τη διαρκή συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις υψηλού κύρους, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ενισχύει την εξωστρέφεια και τις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών και αποφοίτων του, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες που επιβραβεύουν τη γνώση, την αφοσίωση και την ακαδημαϊκή επίδοση.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στελέχη της Grant Thornton, καθώς και οι απόφοιτοι και οι οικογένειές τους.

Ειδικότερα, από την πλευρά της Grant Thornton, στην τελετή ορκωμοσίας του προπτυχιακού προγράμματος παρευρέθηκε ο Κωνσταντίνος Κανακαράκης, Assurance Partner στο γραφείο της Κρήτης, για την απονομή χρηματικού βραβείου στην απόφοιτη Ζηδιανάκη Ιωάννα,

η οποία σημείωσε την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ στην τελετή ορκωμοσίας του μεταπτυχιακού προγράμματος παρευρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αντωνακάκης, Assurance Partner στο γραφείο της Κρήτης, για την απονομή χρηματικού βραβείου στην απόφοιτη Κουζή Κωνσταντίνα με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Με αφορμή την απονομή των βραβείων, τα στελέχη της Grant Thornton δήλωσαν τα εξής:

«Εκ μέρους της Grant Thornton, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους αποφοίτους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την προσπάθεια, την αφοσίωση και την επιτυχία τους. Η αριστεία και η γνώση αποτελούν θεμέλια για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Grant Thornton επιλέγει να επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων, ενισχύοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαρκή εξέλιξη. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια των σπουδών και της επαγγελματικής τους διαδρομής.»

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την αριστεία, η Grant Thornton στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη νέα γενιά επιστημόνων και αναδεικνύουν τη σημασία της γνώσης και της συνεχούς εξέλιξης. Μέσα από σχετικές δράσεις και συνεργασίες, η Grant Thornton επιβεβαιώνει έμπρακτα τη στήριξή της στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την εμπιστοσύνη της στους νέους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του αύριο.