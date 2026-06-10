Χανιά:Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη για Κτηματολόγιο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, με την οποία επισημαίνει την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά την Ανάρτηση του Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Με την παρούσα επιστολή εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία μου σχετικά με την προθεσμία που έχει δοθεί για τον έλεγχο των κτηματολογικών στοιχείων και την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στο πλαίσιο της Ανάρτησης Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η οποία ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2026 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026.

Η Ανάρτηση ξεκίνησε στις 25 Μαΐου 2026 και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026. Είναι προφανές ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν επαρκεί για την εξέταση εκατοντάδων χιλιάδων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με ιδιόμορφη ιδιοκτησιακή κατάσταση, σημαντικό αριθμό κληρονομικών εκκρεμοτήτων και αυξημένες ανάγκες τεχνικής και νομικής υποστήριξης.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη σοβαρότερο από το γεγονός ότι ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της Ανάρτησης έχουν διαπιστωθεί πολυάριθμα σφάλματα και ανακρίβειες στις κτηματολογικές εγγραφές, στα όρια ιδιοκτησιών, στα εμβαδά και στην απεικόνιση δικαιωμάτων.

Η ύπαρξη τέτοιου αριθμού λαθών καθιστά αδύνατη την ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών μέσα σε μια τόσο ασφυκτική προθεσμία. Είναι αδιανόητο να ζητείται από τους ιδιοκτήτες να εντοπίσουν, να τεκμηριώσουν και να διορθώσουν ενδεχόμενα σφάλματα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, όταν για τη συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων απαιτήθηκαν χρόνια.

Ιδιαίτερα κρίσιμο παραμένει το ζήτημα των φερόμενων δασικών εκτάσεων στην Π.Ε. Χανίων και συνολικά στην Κρήτη.

Είναι γνωστό ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και το ΤΕΕ – Τμ. Δυτικής Κρήτης έχουν ζητήσει νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος για την αποτροπή της απώλειας ιδιωτικών περιουσιών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Υπό αυτές τις συνθήκες,

είναι αδιανόητο να καλούνται οι πολίτες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των κτηματολογικών εγγραφών και να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την περιουσία τους μέσα σε μια ασφυκτική προθεσμία δύο μηνών, ενώ εκκρεμούν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς χιλιάδων ακινήτων.

Παράλληλα, οι χιλιάδες υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη εξακολουθούν να εκκρεμούν προς εξέταση, με τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών που προσέφυγαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες να αναμένει ακόμη την οριστική κρίση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων. Παρά ταύτα, οι πολίτες καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των εκκρεμοτήτων κατά την Ανάρτηση του Κτηματολογίου, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα.

Επιπλέον, η κτηματογράφηση της Π.Ε. Χανίων έχει ήδη υποστεί σημαντικές καθυστερήσεις με ευθύνη και του Ελληνικού δημοσίου (π.χ. πολυετής καθυστέρηση δημοπράτησης και στη συνέχεια συμβασιοποίησης λόγω δικαστικών διενέξεων μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων). Χαρακτηριστική συνέπεια αυτών των καθυστερήσεων είναι ότι καταργήθηκε το στάδιο της προανάρτησης,

το οποίο εφαρμόστηκε σε άλλες περιοχές της χώρας, περιορίζοντας έτσι μία ακόμη ευκαιρία έγκαιρου εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων. Μια δεύτερη σημαντική συνέπεια της καθυστέρησης αυτής, ήταν το γεγονός ότι προηγήθηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη πριν από την ανάρτηση του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία πολιτών,

σημαντική οικονομική επιβάρυνση και περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας.

Είναι άδικο και απαράδεκτο οι συνέπειες αυτών των καθυστερήσεων και επιλογών να μεταφέρονται σήμερα στους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να προστατεύσουν την περιουσία τους μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο οφείλει να αποτελεί εργαλείο ασφάλειας δικαίου και προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας και όχι πηγή νέων αμφισβητήσεων, ανασφάλειας και δικαστικών αντιπαραθέσεων. Η ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου δεν μπορεί να υπερισχύει της ακρίβειας, της νομιμότητας και της προστασίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών.

Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία, ζητούμε:

1. Την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής προδήλων και αιτήσεων διόρθωσης για την Π.Ε. Χανίων για εύλογο χρονικό διάστημα, σίγουρα μεγαλύτερο του εξαμήνου, που θα επιτρέψει ουσιαστικό έλεγχο των αναρτημένων στοιχείων.

2. Την ανάλογη παράταση του προβλεπόμενου χρόνου για την εξέτασή τους από τον Ανάδοχο

3. Την αντιμετώπιση των περιπτώσεων που επηρεάζονται από τις εκκρεμείς διαδικασίες αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη, έως την απαραίτητη θεσμοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης για την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των περιοχών της παρ. β του άρθρου 62 του ν.998/1979, στις οποίες περιλαμβάνεται και η Κρήτη

Η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και τα παραπάνω ζητήματα θα πρέπει να εξετάζονται με γνώμονα την ορθή αποτύπωση των δικαιωμάτων των πολιτών και όχι την επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας σε ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αλλά και συνολικά στην Κρήτη.