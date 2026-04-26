Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ

Τα συγχαρητήρια του Σταύρου Αρναουτάκη από το Πανθεσσαλικό Στάδιο

Την κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του έζησε πριν από λίγο ο ΟΦΗ, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Σε έναν δραματικό τελικό που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε του ΠΑΟΚ στην παράταση, στέλνοντας ολόκληρη την Κρήτη στους δρόμους για να πανηγυρίσει τη μεγάλη επιτυχία.

Παρόν στο στάδιο, στο πλευρό της ομάδας, ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για την ιστορική νίκη που φέρνει το τρόπαιο στο νησί.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Στην πρώτη του δήλωση από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού, ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε:

«Σήμερα η Κρήτη γιορτάζει. Ο ΟΦΗ, με ψυχή και πάθος, κατάφερε να γράψει μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του και στην ιστορία του κρητικού αθλητισμού, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και φυσικά στον υπέροχο κόσμο της ομάδας που δεν σταμάτησε λεπτό να πιστεύει στη νίκη. Αυτή η επιτυχία αντανακλά τη δύναμη του κρητικού αθλητισμού και μας γεμίζει όλους με υπερηφάνεια.

Το κύπελλο επιστρέφει 40 χρόνια μετά, στην Κρήτη. Το Ηράκλειο και ολόκληρο το νησί δικαιούνται αυτή τη χαρά».