Έρωτας με την πρώτη ματιά: Μύθος ή βιολογία;

Οι άνδρες ή οι γυναίκες ερωτεύονται πιο γρήγορα; Τι λέει νέα μελέτη;

Ο κεραυνοβόλος έρωτας έχει περάσει στη ρομαντική κουλτούρα ως κάτι σχεδόν μαγικό. Μια ματιά, ένα γέλιο, μια στιγμή και όλα αλλάζουν. Όμως η επιστήμη τονίζει ότι πίσω από αυτή την εμπειρία κρύβονται και βιολογικοί αλλά και κοινωνικοί μηχανισμοί.

Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη διεθνής μελέτη εξετάζει πώς διαφέρει η εμπειρία του έρωτα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αποκαλύπτοντας όχι ποιος αγαπά «περισσότερο», αλλά πώς διαφορετικοί ρυθμοί διαμορφώνουν το ίδιο συναίσθημα.

Ποιος ερωτεύεται πιο γρήγορα;

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, περίπου 30% των ανδρών δηλώνουν ότι ερωτεύτηκαν πριν καν ξεκινήσει επίσημα η σχέση τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι 20%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνδρες αγαπούν πιο έντονα ή επιπόλαια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κοινωνικοί ρόλοι παίζουν σημαντικό ρόλο: οι άνδρες συχνά ενθαρρύνονται να κάνουν το πρώτο βήμα, να εκφράζονται πιο άμεσα και να «διεκδικούν» το συναίσθημα. Έτσι, η ταχύτητα δεν είναι μόνο βιολογική, αλλά και πολιτισμικά διαμορφωμένη.

Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ερωτευτούν. Όμως όταν συμβαίνει, το συναίσθημα είναι συχνά πιο βαθύ, πιο σταθερό και πιο εσωτερικά βιωμένο. Η σκέψη του συντρόφου γίνεται πιο συχνή και η συναισθηματική σύνδεση πιο έντονη. Ένας έρωτας που δεν εκρήγνυται γρήγορα, αλλά χτίζεται σταδιακά.

Δύο διαφορετικοί ρυθμοί, όχι δύο διαφορετικά συναισθήματα

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανταποκρίνεται τόσο σε βιολογικά όσο και σε κοινωνικά ερεθίσματα. Οι άνδρες μπορεί να επηρεάζονται περισσότερο από άμεσα οπτικά και συναισθηματικά ερεθίσματα, ενώ οι γυναίκες ενθαρρύνονται από μικρή ηλικία να είναι πιο προσεκτικές και λιγότερο παρορμητικές στις σχέσεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος ερωτεύεται γρήγορα αγαπά λιγότερο, ούτε ότι όποιος αργεί αγαπά πιο βαθιά.

Ο έρωτας ως μια εμπειρία που χτίζεται

Αν δούμε τον έρωτα πιο πρακτικά, δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός αλλά μια αλληλουχία εμπειριών: συζητήσεις, συναντήσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις και κοινές στιγμές. Το σημαντικό δεν είναι ποιος ερωτεύτηκε πρώτος, αλλά τι δημιουργείται μέσα στη σχέση με τον χρόνο. Η επιστήμη της σχέσης δείχνει ότι η σταθερότητα και η ποιότητα της σύνδεσης έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αρχική ένταση του συναισθήματος.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ότι η ένταση του έρωτα φαίνεται να σχετίζεται με το επίπεδο ισότητας σε κάθε κοινωνία. Σε χώρες με υψηλότερη ισότητα των φύλων, ο έρωτας τείνει να βιώνεται με λιγότερη δραματικότητα και λιγότερη εξιδανίκευση, ενώ οι σχέσεις εμφανίζονται πιο ισορροπημένες. Αντίθετα, σε κοινωνίες με πιο αυστηρά διαμορφωμένους ρόλους για άνδρες και γυναίκες, ο ρομαντικός έρωτας συχνά αποκτά πιο έντονη, σχεδόν κινηματογραφική διάσταση, λειτουργώντας ενίοτε ως αντιστάθμισμα σε ευρύτερες κοινωνικές ανισορροπίες.

Πηγή: http://www.vita.gr