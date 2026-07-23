ΔΥΠΑ: Αρχές Αυγούστου ξεκινά το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών – Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Στόχος η εργασία και η συμπλήρωση ενσήμων.

Αρχές Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που αφορά την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω. Το πρόγραμμα στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της απασχόλησης όσο και στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση των ωφελούμενων.

Την έναρξη του προγράμματος ανακοίνωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Όπως ανέφερε, άμεσα ανοίγουν και οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων, ενώ συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ.

Η κ. Χορμόβα εξήγησε ότι το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών προσφέρει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαραίτητων ενσήμων για τη συνταξιοδότηση, ενώ παράλληλα ενισχύει δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Όπως σημείωσε, συμβάλλει επίσης στη μείωση των ηλικιακών διακρίσεων στην αγορά εργασίας, δίνοντας ευκαιρίες επανένταξης σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η διοικήτρια διευκρίνισε ότι οι φορείς θα υποβάλουν τις ανάγκες τους στις αρχές Αυγούστου. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν κατάλληλους υποψηφίους από το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων, ενώ η τελική επιλογή θα γίνεται από τον φορέα που θα πραγματοποιήσει την πρόσληψη.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε 24 μήνες (12+12), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η ΔΥΠΑ θα επιχορηγεί τους φορείς για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους, με βασικό κριτήριο τη διάρκεια της ανεργίας. Αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν αρκετοί μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, θα μπορούν να επιλεγούν και άνεργοι με μικρότερο χρόνο ανεργίας.

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε οι προσλήψεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. Το πρόγραμμα ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον τόσο από τους φορείς όσο και από τους ίδιους τους ανέργους.

Αιτήσεις για πτυχιούχους έως 54 ετών

Παράλληλα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι ανοίγουν άμεσα οι αιτήσεις για πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας, που απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 54 ετών, ώστε να μην επικαλύπτεται με το πρόγραμμα για τους άνω των 55.

Η επιλογή των υποψηφίων θα βασίζεται σε μοριοδότηση που λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια της ανεργίας, την επαγγελματική εμπειρία και τα ακαδημαϊκά ή λοιπά προσόντα. Θα ακολουθεί και συνέντευξη. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.250 ευρώ για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε 1.200 ευρώ για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις και να επιλέξουν τις θέσεις που τους ενδιαφέρουν.