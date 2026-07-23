«(Σ)τα βήματα της πρόληψης», ένα δίκτυο κατά της έμφυλης βίας

Με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης απέναντι στην έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄ προχώρησαν στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος «(Σ)τα βήματα της πρόληψης».

Η πρωτοβουλία, διάρκειας δύο ετών, απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, αξιοποιώντας τις ενορίες ως ζωντανό κύτταρο κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και καθημερινής επαφής με τους πολίτες. Βασικός στόχος είναι η κινητοποίηση των ενοριακών κοινοτήτων και η ενεργός συμμετοχή τους στην πρωτογενή πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, συμπληρωματικά προς τις θεσμικές και κοινωνικές δομές προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 131.100 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αφορά τη συνεργασία της με το Εκκλησιαστικό Ιδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Πιλοτικά το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατ’ αρχάς σε 30 ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ακολούθως θα επεκταθεί και σε άλλες. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε μικρότερες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία φορέων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επισημαίνεται πως ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιστημονική κατάρτιση των στελεχών και των εθελοντών συνεργατών του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, κληρικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, παιδαγωγοί και εθελοντές θα εκπαιδευτούν, προκειμένου να μπορούν να αναγνωρίζουν κρίσιμες ενδείξεις που αφορούν την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, να προσεγγίζουν με υπευθυνότητα τα ζητήματα πρόληψης και να μεταφέρουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τα κύρια μηνύματα αποφυγής τέτοιου είδους φαινομένων στις τοπικές κοινωνίες.

Ακόμη, θα παραχθούν, 10.000 ενημερωτικά φυλλάδια για το ευρύ κοινό, αφίσες που θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των ιερών ναών, ραδιοφωνικά μηνύματα καθώς και ειδικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για την πραγματοποίηση δράσεων και δραστηριοτήτων στις ενορίες.