Νέα εποχή για το ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσιάζει τα 10 σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα – Από τη Μαρία Κάλλας έως ευρωπαϊκά ποτάμια

Για πρώτη φορά από την καθιέρωση του ευρώ, πριν από σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανοίγει τον δρόμο για μια ριζική ανανέωση της εικόνας των ευρωπαϊκών τραπεζογραμματίων. Στις 23 Ιουλίου παρουσιάζονται τα δέκα φιναλίστ σχέδια που διεκδικούν να αποτελέσουν τη νέα σειρά χαρτονομισμάτων, η οποία τα επόμενα χρόνια θα αντικαταστήσει εκείνη που κυκλοφορεί από το 2002. Αν και η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, η αποκάλυψη των προτάσεων σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, δίνοντας για πρώτη φορά στους πολίτες της Ευρωζώνης τη δυνατότητα να δουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η νέα οπτική ταυτότητα του ευρώ.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική. Αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη μετατόπιση στη φιλοσοφία σχεδιασμού των τραπεζογραμματίων. Όταν το ευρώ έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένες προσωπικότητες ή εμβληματικά μνημεία κρατών-μελών, ώστε να μην ευνοηθεί καμία χώρα έναντι των υπολοίπων. Έτσι, τα χαρτονομίσματα κοσμήθηκαν με φανταστικές γέφυρες, παράθυρα και πύλες που συμβόλιζαν την επικοινωνία, την ενότητα και το άνοιγμα προς το μέλλον, χωρίς να αντιστοιχούν σε υπαρκτά μνημεία.

Σήμερα, η ΕΚΤ επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση. Τα νέα τραπεζογραμμάτια καλούνται να αφηγηθούν την ιστορία της Ευρώπης, να αναδείξουν την πολιτιστική της κληρονομιά και να αποτυπώσουν τις κοινές αξίες των λαών της.

Ύστερα από μια πολυετή διαδικασία διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 365.000 Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και ειδικοί από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ κατέληξε σε δύο βασικές θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν τη βάση της νέας σειράς: την «Ευρωπαϊκή κουλτούρα: τόποι πολιτισμού και κοινής ζωής» και τα «Ποτάμια και πουλιά: ανθεκτικότητα μέσα από τη διαφορετικότητα».

Η πρώτη πρόταση αποτελεί έναν ύμνο στις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν την ευρωπαϊκή ιστορία και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Κάθε ονομαστική αξία συνδέεται με έναν σπουδαίο Ευρωπαίο και έναν χώρο που συμβολίζει τη διάδοση της γνώσης, της τέχνης και της δημιουργίας. Στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ δεσπόζει η μορφή της Μαρίας Κάλλας, της κορυφαίας σοπράνο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην όπερα, ενώ στην πίσω όψη απεικονίζονται καλλιτέχνες του δρόμου, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη ανήκει σε όλους.

Το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ είναι αφιερωμένο στον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, συνοδευόμενο από εικόνες μουσικού φεστιβάλ και νεανικής χορωδίας, ως συμβολισμό της δύναμης της μουσικής να ενώνει διαφορετικούς λαούς και γενιές.

Στα 20 ευρώ πρωταγωνιστεί η Μαρί Κιουρί, μία από τις σημαντικότερες επιστήμονες όλων των εποχών, με φόντο πανεπιστημιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τον ρόλο της γνώσης και της επιστημονικής έρευνας στην πρόοδο της κοινωνίας.

Η μορφή του Μιγκέλ ντε Θερβάντες κοσμεί το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, συνοδευόμενη από δημόσια βιβλιοθήκη, σύμβολο της πρόσβασης όλων στη γνώση και τη λογοτεχνία.

Στα 100 ευρώ επιλέχθηκε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, η εμβληματική μορφή της Αναγέννησης, με φόντο μουσείο όπου συνυπάρχουν παιδιά και ενήλικες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δια βίου μάθησης. Τέλος, το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ αποτίει φόρο τιμής στην Μπέρτα φον Ζούτνερ, τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης συγγραφέα και ακτιβίστρια, η οποία απεικονίζεται μπροστά σε μια δημόσια πλατεία, χώρο συνάντησης, δημοκρατικού διαλόγου και κοινωνικής συνοχής.

Η δεύτερη θεματική ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική λογική. Αντί για ιστορικές προσωπικότητες, στο επίκεντρο βρίσκονται η φύση και η περιβαλλοντική κληρονομιά της Ευρώπης. Τα τραπεζογραμμάτια απεικονίζουν τη διαδρομή ενός ποταμού από τις ορεινές πηγές μέχρι τη θάλασσα, συνοδευόμενη από χαρακτηριστικά είδη πουλιών που ζουν στα διαφορετικά οικοσυστήματα της ηπείρου.

Στην πίσω όψη κάθε χαρτονομίσματος προβάλλονται οι σημαντικότεροι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση επιδιώκει να συνδυάσει τη φυσική ποικιλομορφία της Ευρώπης με τους θεσμούς που στηρίζουν τη συνεργασία και την κοινή ευρωπαϊκή πορεία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο στόχος της ανανέωσης δεν είναι μόνο η αισθητική αναβάθμιση των τραπεζογραμματίων αλλά και η ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με το ευρώ, μέσα από εικόνες που αντανακλούν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, την πολιτιστική κληρονομιά, τις δημοκρατικές αξίες και τη δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον. Παράλληλα, η νέα σειρά θα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι απόπειρες παραχάραξης και να διατηρείται η εμπιστοσύνη στο κοινό νόμισμα.

Η παρουσίαση των δέκα προτάσεων αποτελεί μόνο ένα ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας. Τα σχέδια θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, επιτρέποντας στους πολίτες της Ευρωζώνης να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προχωρήσει στην επιλογή του τελικού σχεδίου, η οποία αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η τεχνική επεξεργασία, η ενσωμάτωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας και η παραγωγή των νέων τραπεζογραμματίων, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία αρκετά χρόνια αργότερα.

Η ανανέωση των τραπεζογραμματίων σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για το ευρώ. Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες αμετάβλητης εικόνας, το κοινό νόμισμα επιχειρεί να αποκτήσει μια πιο ανθρώπινη, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση, μετατρέποντας τα χαρτονομίσματα όχι μόνο σε μέσο συναλλαγής αλλά και σε φορείς της κοινής ευρωπαϊκής μνήμης, της δημιουργικότητας και των αξιών που φιλοδοξούν να ενώσουν περισσότερους από 350 εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.