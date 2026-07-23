Ανατροπή για τις δασικές εκτάσεις στην Κρήτη – Το δημόσιο οφείλει να έχει τίτλους για να τις διεκδικήσει!

Το θέμα αναδείχθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, κκ Γ. Ανδριανό και Αθ. Καββαδά, στην Αθήνα.

Ανατροπή στην ανατροπή για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, με φόντο τους δασικούς χάρτες και την κυριότητα του Δημοσίου κι ενώ ο κόσμος κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του από τη μία μέρα στην άλλη!

Το θέμα αναδείχθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, κκ Γ. Ανδριανό και Αθ. Καββαδά, στην Αθήνα.

Ο πρώην Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης έθεσε ευθέως το σοβαρότατο ζήτημα με τα εμπόδια στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, εξαιτίας των λάθος χαρακτηρισμών στις δασικές περιοχές και ζήτησε απάντηση για τις μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Τριανταφυλλάκης, Συνέλευση Photo Credits: @Imageonline.gr

Όπως δήλωσε στο Cretalive, έλαβε την απάντηση ότι, με βάση το άρθρο 62 του Νόμου 998/1979 αλλά και την εγκύκλιο του 2021 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την απόδειξη της κυριότητας σε δασικές εκτάσεις, ενώ έως τώρα γνωρίζαμε ότι όπου προκύπτει δικαστική ή διοικητική αμφισβήτηση για την κυριότητα μιας δασικής έκτασης, ο πολίτης και όχι το Δημόσιο θα πρέπει να αποδείξει το νόμιμο δικαίωμά του, προβλέπεται ότι το ίδιο ισχύει και για το Ελληνικό Δημόσιο που οφείλει να προσκομίσει τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας για συγκεκριμένες περιοχές.

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται η Μάνη, τα Δωδεκάνησα (με ελάχιστες εξαιρέσεις), το Ιόνιο, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα όπου το Δημόσιο, για να διεκδικήσει μια δασική έκταση, είναι υποχρεωμένο να αποδείξει την κυριότητά του με τίτλους!

“Είμαστε ίσοι με το δημόσιο και ο μόνος τρόπος για να πάρει το δημόσιο τα χωράφια μας είναι να έχει τίτλους! Ποιος το γνώριζε αυτό; Γιατί οι βουλευτές μας δεν φρόντισαν, όπως έκαναν οι συνάδελφοί τους στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, να ενημερωθεί ο κόσμος; Εμείς ζητάμε ό,τι λέει ο Νόμος και όχι με ένα κουμπί να διαγράφονται τα πάντα!”, σημείωσε ο κ. Τριανταφυλλάκης καλώντας τον κόσμο να ενημερωθεί και να πάρει τα μέτρα του.

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