Αφγανιστάν: Δύο νεκροί σε διαδήλωση για τα δικαιώματα των γυναικών

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση παρά την έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας – Πολλοί ξυλοκοπήθηκαν πριν συλληφθούν.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις δυνάμεις ασφαλείας στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με αφορμή τις συλλήψεις γυναικών για «απρεπή ενδυμασία», δηλαδή όσες δεν ντύνονταν με τον τρόπο που επιβάλλουν οι Ταλιμπάν.

Οι Αρχές στην επαρχία Χεράτ προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες σε σειρά συλλήψεων, στοχεύοντας γυναίκες και νεαρά κορίτσια που κατηγορούνται για «ακατάλληλο χιτζάμπ». Κάτοικοι αναφέρουν ότι πολλές οικογένειες δεν είχαν καμία πληροφορία σχετικά με την τύχη ή την κατάσταση των κρατουμένων.

Η καταστολή όσον αφορά τον ενδυματολογικό κώδικα των γυναικών εξελίχθηκε σε μια σπάνια μαζική διαδήλωση στους δρόμους της επαρχίας, αναφέρει ο Guardian.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι περίπου 70 ανθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση την Τρίτη, παρά την έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν. Φώναζαν συνθήματα όπως «Εκπαίδευση, εργασία και ελευθερία» και κατήγγελλαν τις αυθαίρετες συλλήψεις των γυναικών.

«Ο κόσμος φοβόταν, αλλά βγήκε έξω», είπε ένας κάτοικος.

Οι δυνάμεις των Ταλιμπάν απάντησαν πυροβολώντας το πλήθος και στη συνέχεια έστειλαν ειδικές μονάδες για να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν, τρία τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 13 άλλα συνελήφθησαν αφού ξυλοκοπήθηκαν από αξιωματούχους.

Τοπικοί ακτιβιστές ισχυρίστηκαν ότι οι γυναίκες που συνελήφθησαν στην πραγματικότητα «φορούσαν κανονικά το χιτζάμπ».

Από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, το 2021, οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν αποκλειστεί από σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής: σχολεία, πανεπιστήμια, τις περισσότερες θέσεις εργασίας, ακόμη και πάρκα.

Οι διαδηλώσεις είναι σπάνιες στο Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει κάθε μορφή μη εξουσιοδοτημένης συγκέντρωσης και «απαντούν» με επιθέσεις, κρατήσεις και βασανιστήρια των διαδηλωτών.

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr