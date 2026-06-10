Ενεργειακή «κερκόπορτα» στην Κρήτη: Σοβαρά ερωτήματα για τουρκική παρουσία σε στρατηγικές υποδομές του νησιού

Η φερόμενη εμπλοκή του τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου Koç Holding σε έργα αποθήκευσης ενέργειας στο νησί προκαλεί ανησυχία και ανοίγει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, διαφάνειας και θεσμικού ελέγχου

Σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην Κρήτη αναδεικνύει δημοσίευμα του iEpikaira, το οποίο αναφέρεται σε φερόμενη παρουσία του τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου Koç Holding σε έργα αποθήκευσης ενέργειας στο νησί.

Την ώρα που η αγορά ενός ακινήτου σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας, όπως η Θράκη ή η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση της Σούδας, περνά —και ορθώς— από αυστηρούς και πολλαπλούς ελέγχους, προκαλεί εύλογη απορία πώς είναι δυνατόν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Κρήτης να περνούν, άμεσα ή έμμεσα, υπό τον έλεγχο τουρκικών συμφερόντων χωρίς να έχει υπάρξει δημόσια και ξεκάθαρη θεσμική απάντηση.

Όταν ακόμη και μια αγοραπωλησία ακινήτου σε στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή αντιμετωπίζεται ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, τότε η παρουσία ξένων συμφερόντων σε υποδομές που συνδέονται με την ενεργειακή ευστάθεια του νησιού δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η νομοθεσία και οι σχετικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι η ΡΑΑΕΥ, κατά τη χορήγηση αδειών, οφείλει να συνεκτιμά πρωτίστως το κριτήριο της εθνικής ασφάλειας.

Εδώ, λοιπόν, δεν μιλάμε για μια απλή επένδυση. Μιλάμε για υποδομές στρατηγικής σημασίας. Και ακριβώς γι’ αυτό προκύπτουν σοβαρά, πιεστικά και απολύτως θεμιτά ερωτήματα.

Το ζήτημα, εφόσον επιβεβαιωθούν πλήρως τα στοιχεία που παρουσιάζονται, δεν αφορά μόνο μία ακόμη επιχειρηματική κίνηση στον χώρο της ενέργειας. Αγγίζει ευαίσθητες πτυχές ενεργειακής ασφάλειας, ελέγχου κρίσιμων υποδομών, πρόσβασης σε τεχνικά δεδομένα δικτύου και ευρύτερης γεωπολιτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο ΒΗΜΑ και στο iEpikaira της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου 2025, ο όμιλος Koç, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας, φέρεται να αποκτά παρουσία σε ενεργειακά έργα στην Κρήτη μέσω εταιρικών εξαγορών που σχετίζονται με έργα αποθήκευσης ενέργειας και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς τα έργα αυτά φέρονται να βρίσκονται κοντά σε βασικούς Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης του νησιού, στις περιοχές της Σητείας, της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου και της πεδιάδας της Μεσαράς.

Τα δημοσιεύματα θέτουν, μάλιστα, ευθέως το ερώτημα εάν το υπουργείο Άμυνας, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και οι φορείς διαχείρισης του ενεργειακού συστήματος έχουν αξιολογήσει επαρκώς τη διάσταση της εθνικής ασφάλειας.

Ο ρόλος της Koç Holding και η είσοδος στην ελληνική αγορά

Η Koç Holding αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας, με δραστηριότητες σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων η ενέργεια, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιομηχανία, οι μεταφορές και το εμπόριο.

Σύμφωνα με το iEpikaira, η παρουσία του ομίλου στην ελληνική αγορά συνδέεται με την εξαγορά του 80% της AVIS Budget, μέσω της εταιρείας Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Μ.Α.Ε. Η συγκεκριμένη εταιρική παρουσία φέρεται, κατά το δημοσίευμα, να αξιοποιήθηκε ως επενδυτικό όχημα για ευρύτερες κινήσεις στον χώρο της ενέργειας.

Το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης, όπως παρουσιάζεται, είναι ότι ελληνικές εταιρείες φέρονται να ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αδειοδότησης έργων αποθήκευσης ενέργειας και στη συνέχεια εξαγοράστηκαν από σχήματα που συνδέονται με τον όμιλο Koç. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο τουρκικός όμιλος φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε αδειοδοτημένα έργα στρατηγικής σημασίας.

Έργα κοντά σε κρίσιμους υποσταθμούς της Κρήτης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η γεωγραφική θέση των έργων που αναφέρονται στο δημοσίευμα. Σύμφωνα με το iEpikaira, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας συνδέονται με περιοχές που βρίσκονται κοντά σε σημαντικούς υποσταθμούς υψηλής τάσης της Κρήτης, μεταξύ των οποίων η Σητεία, η Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου και η ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς.

Η ενεργειακή αποθήκευση αποτελεί πλέον βασικό κρίκο για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στην περίπτωση της Κρήτης, όπου το ενεργειακό σύστημα αναβαθμίζεται σταδιακά μέσω διασυνδέσεων, έργων ΑΠΕ και νέων υποδομών, η αποθήκευση δεν αποτελεί απλώς τεχνικό συμπλήρωμα. Αποτελεί κρίσιμη παράμετρο λειτουργίας του δικτύου.

Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος τέτοιων έργων από ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα, και ειδικά από όμιλο χώρας με σύνθετες γεωπολιτικές σχέσεις με την Ελλάδα, δημιουργεί εύλογο προβληματισμό.

Τα ερωτήματα εθνικής ασφάλειας

Το ζήτημα που τίθεται δεν είναι αν ένας ξένος επενδυτής μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει επαρκής θεσμικός έλεγχος όταν η επένδυση αφορά υποδομές που μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα, τη λειτουργία και τη στρατηγική ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος.

Στην περίπτωση των έργων αποθήκευσης, τα ερωτήματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά:

Ποιος θα έχει πρόσβαση σε τεχνικά δεδομένα λειτουργίας του δικτύου;

Υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή αξιοποίησης ευαίσθητων πληροφοριών σε περίοδο κρίσης;

Έχουν επαναξιολογηθεί οι άδειες μετά την αλλαγή του μετοχικού ή εταιρικού ελέγχου;

Έχει ενημερωθεί το υπουργείο Άμυνας για πιθανή παρουσία τουρκικών συμφερόντων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Κρήτης;

Έχει εξεταστεί το ζήτημα από τη ΡΑΑΕΥ, τον ΑΔΜΗΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας;

Τα ερωτήματα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, τα έργα φέρονται να συνδέονται και με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε τίθεται και ευρωπαϊκή διάσταση: κατά πόσο δημόσιοι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να διευκολύνουν την είσοδο τουρκικών συμφερόντων σε υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα.

Η Κρήτη ως ενεργειακός και γεωστρατηγικός κόμβος

Η Κρήτη δεν είναι πλέον απλώς ένα μεγάλο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα. Τα τελευταία χρόνια μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο με αυξανόμενη σημασία για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, η ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ανάγκη αποθήκευσης και η γεωγραφική θέση του νησιού διαμορφώνουν ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον, όποιος ελέγχει κρίσιμες υποδομές δεν αποκτά μόνο οικονομικό πλεονέκτημα. Αποκτά και δυνητική στρατηγική επιρροή.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία απλή επιχειρηματική συναλλαγή. Χρειάζεται θεσμική αξιολόγηση, διαφάνεια και σαφής εθνική στρατηγική.

Τι πρέπει να εξεταστεί άμεσα

Με βάση τα ερωτήματα που αναδεικνύονται, απαιτείται άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων αρχών και πλήρης θεσμικός έλεγχος της υπόθεσης.

Πρώτον, θα πρέπει να εξεταστεί αν οι άδειες των έργων αποθήκευσης παραμένουν συμβατές με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας μετά από πιθανές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών.

Δεύτερον, απαιτείται αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς το αν ο έλεγχος τέτοιων υποδομών από ξένα συμφέροντα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη σταθερότητα του δικτύου ή για την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Τρίτον, χρειάζεται δημόσια διαφάνεια ως προς τις εταιρικές δομές, τις εξαγορές, τις πηγές χρηματοδότησης και τη σχέση των έργων με ευρωπαϊκούς πόρους.

Τέταρτον, θα πρέπει να υπάρξει ειδικός μηχανισμός εποπτείας για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ιδίως σε περιοχές υψηλής γεωστρατηγικής σημασίας όπως η Κρήτη.

Πέμπτον, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει αν απαιτείται ενίσχυση εγχώριων ή ευρωπαϊκών σχημάτων για τη διαχείριση τέτοιων έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κρίσιμες υποδομές δεν θα εξαρτώνται από συμφέροντα που ενδέχεται να δημιουργήσουν στρατηγική ευαλωτότητα.

Η ανάγκη θεσμικής απάντησης

Η υπόθεση που ανέδειξε το iEpikaira χρειάζεται απαντήσεις. Όχι με όρους υπερβολής ή επικοινωνιακού θορύβου, αλλά με θεσμική σοβαρότητα.

Η ενέργεια αποτελεί πλέον βασικό πεδίο εθνικής ισχύος. Η αποθήκευση, ειδικά σε νησιωτικά και διασυνδεδεμένα συστήματα, είναι κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας. Επομένως, κάθε αλλαγή ελέγχου σε τέτοιες υποδομές πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο από οικονομική ή επενδυτική σκοπιά, αλλά και από την πλευρά της εθνικής ασφάλειας.

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών ενεργειακών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό, η προστασία των υποδομών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Απαιτείται σαφής στρατηγική γραμμή, διακομματική εγρήγορση και πλήρης θεσμικός έλεγχος.

Αν οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν επιβεβαιωθούν, τότε το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ενεργειακή αγορά. Αφορά την ενεργειακή κυριαρχία της χώρας και τη στρατηγική ασφάλεια της Κρήτης.

Πηγές αναφοράς: ΤΟ ΒΗΜΑ , iEpikaira , Documento , Νέα Κρήτη