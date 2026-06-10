ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Επιπλέον στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας 28χρονος ημεδαπός

Κατασχέθηκε συσκευασία από θυρίδα ταχυμεταφορών που
περιείχε -275- γραμμάρια κάνναβη

Συνελήφθησαν μεσημεριανές ώρες χθες (09.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί (ανήλικος και 19χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας 28χρονος ημεδαπός, ενώ συνελήφθη και 46χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Αττικής, δέμα το οποίο περιείχε ναρκωτικές ουσίες με αποστολέα τον 28χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος χθες (09.06.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντοπίστηκε ο ανήλικος κατά το χρόνο που το παραλάμβανε από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών για λογαριασμό του 19χρονου, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -175- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
• -100- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτα
• Μικροσότητα άγνωστης χημικής ουσίας

Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διάπραξης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα έργων στο...

Ενεργειακή «κερκόπορτα» στην Κρήτη: Σοβαρά ερωτήματα για...

0
Η φερόμενη εμπλοκή του τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου Koç Holding...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα...

0
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα έργων στο...

Ενεργειακή «κερκόπορτα» στην Κρήτη: Σοβαρά ερωτήματα για...

0
Η φερόμενη εμπλοκή του τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου Koç Holding...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ενεργειακή «κερκόπορτα» στην Κρήτη: Σοβαρά ερωτήματα για τουρκική παρουσία σε στρατηγικές υποδομές του νησιού
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα έργων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή καυσίμων από μηχάνημα έργων στο...

Ενεργειακή «κερκόπορτα» στην Κρήτη: Σοβαρά ερωτήματα για τουρκική παρουσία σε στρατηγικές υποδομές του νησιού

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Η φερόμενη εμπλοκή του τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου Koç Holding...

Χανιά: Κατήγγειλε τον 42χρονο σύζυγό της για βιασμό και απειλές – Από το 2016 ο «εφιάλτης»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στα Χανιά σημειώθηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας,...

82 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σφαγή του Διστόμου: Τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Ιουνίου...