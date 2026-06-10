Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους κατεργασμένη και ακατέργαστη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Επιπλέον στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας 28χρονος ημεδαπός

Κατασχέθηκε συσκευασία από θυρίδα ταχυμεταφορών που

περιείχε -275- γραμμάρια κάνναβη

Συνελήφθησαν μεσημεριανές ώρες χθες (09.06.2026) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο ημεδαποί (ανήλικος και 19χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμα ένας 28χρονος ημεδαπός, ενώ συνελήφθη και 46χρονη ημεδαπή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Αττικής, δέμα το οποίο περιείχε ναρκωτικές ουσίες με αποστολέα τον 28χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος χθες (09.06.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντοπίστηκε ο ανήλικος κατά το χρόνο που το παραλάμβανε από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών για λογαριασμό του 19χρονου, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο δέμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -175- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• -100- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτα

• Μικροσότητα άγνωστης χημικής ουσίας

Επιπλέον κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα ως μέσο διάπραξης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.