Χανιά: Κατήγγειλε τον 42χρονο σύζυγό της για βιασμό και απειλές – Από το 2016 ο «εφιάλτης»

Στα Χανιά σημειώθηκε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με βαριές καταγγελίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μια 35χρονη ημεδαπή κατήγγειλε στις αρχές ότι δέχεται επί σειρά ετών σωματική και λεκτική κακοποίηση, καθώς και απειλές από τον σύζυγό της, με την κατάσταση – όπως υποστηρίζει – να διαρκεί από το 2016.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου ο 42χρονος σύζυγός της προχώρησε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ της προκάλεσε και μώλωπες στα χέρια.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του ζευγαριού εντοπίστηκαν έξι νόμιμα κατεχόμενες καραμπίνες, καθώς και εξαρτήματα οπλισμού.