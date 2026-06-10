ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:«Οι Φίλοι και οι Εχθροί της Υγείας Μιλούν» στο πρόγραμμα «Δια Δήμου… Μάθηση» της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Σάββατο 13/6 στις 19:30 στο θεατράκι του Καράβολα

Εκδήλωση με θέμα «Οι Φίλοι και οι Εχθροί της Υγείας Μιλούν» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Δήμου… Μάθηση» το Σάββατο 13/6 στις 19:30 στο υπαίθριο θεατράκι στον Καράβολα.

Η Ολιστική Ομοιοπαθητική σύμβουλος Ιπποκρατικής υγείας Δρ. Δήμητρα Τυλλιανάκη, θα μιλήσει για τα καίρια ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση της σωματικής και πνευματικής ισορροπίας.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς θα είναι οι ενήλικες μαθητές και εκπαιδευόμενοι που παρακολούθησαν την προηγούμενη περίοδο το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Στο Φως της Ιπποκρατικής Σοφίας – Ταξίδι προς την Υγεία και την Ευεξία». Μέσα από μια δημιουργική, βιωματική και αυτοσχεδιαστική παρουσίαση, οι συμμετέχοντες

θα μεταφέρουν στο κοινό τα δικά τους «Μηνύματα της Υγείας». Με διαδραστικό τρόπο και με πηγή έμπνευσης τις διαχρονικές αρχές της Ιπποκρατικής Φιλοσοφίας, θα αναδείξουν τις θεμελιώδεις αξίες της πρόληψης, της ευεξίας, της ισορροπημένης καθημερινότητας και της ολιστικής θωράκισης του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του κύκλου “Δια Δήμου Μάθηση”, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού αναδεικνύει μέσα από τις ποικίλες δράσεις την προσπάθεια των ενηλίκων εκπαιδευόμενων να ακολουθήσουν ένα πολύτιμο ταξίδι γνώσης, υγείας και ευεξίας που θα συμβάλλει στην προσωπική τους ισορροπία και ολοκλήρωση.

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