Θανατηφόρο τροχαίο στις Γούρνες: Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης δικύκλου μετά από σύγκρουση ΙΧ

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις Γούρνες, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Ένας 25χρονος αλλοδαπός, συνεπιβάτης σε δίκυκλο, έχασε τη ζωή του, ενώ ο οδηγός υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Οι συνθήκες της σύγκρουσης με ΙΧ διερευνώνται

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, βυθίζοντας στο πένθος μία ακόμη οικογένεια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.https://www.neakriti.gr/