Χανιά: Παιδί 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα – Το επανέφεραν οι διασώστες

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές

Συναγερμόςσήμανε το μεσημέρι τουΣαββάτου(25/7) σταΧανιά, όταν ένα παιδί δύο ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας στην περιοχή του Καβρού, στονΔήμο Αποκορώνου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το γεύμα του παιδιού, όταν φέρεται να μπήκε στην πισίνα υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης. Τελικά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.