Μυστήριο στα Χανιά: Τα παιδιά της βρήκαν σημείωμα αυτοκτονίας – Εντοπίστηκε να… κάνει βόλτα στην παραλία

ΕΚΑΒ και αστυνομία στα Χανιά κινητοποιήθηκαν άμεσα τα ξημερώματα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, δύο ανήλικα παιδιά από τη Νορβηγία ειδοποίησαν πως η μητέρα τους είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Η αντίδραση των αρχών ήταν αστραπιαία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί η γυναίκα στην παραλία, χωρίς να διατρέχει κανέναν κίνδυνο.

Αρχικά το περιστατικό θεωρήθηκε πιθανή φάρσα ή παρανόηση. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για αναγκαστική προσαγωγή της γυναίκας στην ψυχιατρική κλινική, προκειμένου να εξεταστεί από ψυχίατρο και να εκτιμηθεί η κατάστασή της.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια είχε προγραμματίσει να αναχωρήσει για τη Νορβηγία σήμερα, Σάββατο.