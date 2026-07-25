Χανιά:Δηλώσεις για την ολιστική διερεύνηση και τη χαρτογράφηση εγκληματικής οργάνωσης

Δηλώσεις για την ολιστική διερεύνηση και τη χαρτογράφηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, καθώς και την αποκάλυψη θεσμικών διασυνδέσεων της

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης:

«Καλή σας ημέρα!

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη μιας εκτεταμένης και σύνθετης αστυνομικής έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών.

Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου· κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων και ιδιαιτέρως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, για το έργο τους που χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και αξιοποίηση σύγχρονων, επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

Η ποιότητα αυτής της έρευνας τιμά το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών: ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους, καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία, και η Αστυνομία στέκεται δίπλα στον πολίτη με συνέπεια και αποφασιστικότητα».

Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου:

«Κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια της υπόθεσης που παρουσιάσαμε στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 (σχετ. το από 02-09-2025 Δελτίο Τύπου), σχετικά με την εξάρθρωση πολυπληθούς και πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών,

όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης όπου είχαν συλληφθεί συνολικά -49- άτομα, ενώ είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος -90- ατόμων για τα ως άνω αδικήματα, σας καλέσαμε σήμερα εδώ, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών, καθώς και αυτεπάγγελτης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διαπιστώθηκε η ταύτιση και η παράλληλη δράση των ηγετικών μελών των εγκληματικών ομάδων που είχαν αρχικά αποδομηθεί, τα οποία λειτουργούσαν ως «συγκοινωνούντα δοχεία», με στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, από την συνεχιζόμενη έρευνα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων-μελών της εγκληματικής ομάδας, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και παράνομου οπλισμού-πυρομαχικών, ενώ επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι επιμέρους υποομάδες δέχονταν και εκτελούσαν εντολές ως ενιαίο σύνολο.

Επιπλέον, προέκυψε ότι η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται συνολικά -3- αστυνομικοί, οι οποίοι μεταξύ άλλων, -κατά περίπτωση- παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ επιπλέον είχαν αναθέσει σε μέλος της οργάνωσης τη «διευθέτηση» καθώς και τους ξυλοδαρμούς έτερων ατόμων για προσωπικές τους υποθέσεις. Παράλληλα, ένας απ’ τους ανωτέρω αστυνομικούς διακινούσε ναρκωτικές ουσίες παραδίδοντας αυτές σε μέλος της οργάνωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη της την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την αποδεικτική βαρύτητα των ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν συνολικά -8- περιπτώσεις δωροληψίας για σύνταξη ψευδούς έκθεσης, ενώ από την Υπηρεσία μας οι ανωτέρω, ιατροδικαστής και τοξικολόγος, συνελήφθησαν δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά τους κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα.

Περαιτέρω, από την έρευνα της Υ.Δ.Ε.Ε. Χανίων, απετράπη εμπρηστική ενέργεια σε βάρος αστυνομικών, καθώς συνελήφθησαν οι εν δυνάμει φυσικοί αυτουργοί αυτής.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν -27- έρευνες σε οικίες όπου κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, όπλα, πυρομαχικά κ.λπ, ενώ -μεταξύ άλλων – προέκυψαν τα εξής:

• Εκβίαση πρώην αντιδημάρχου και λογιστή Ιεράς Μονής από μέλος της οργάνωσης, όπου τον εξανάγκασε να συντάξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η βεβαίωση αυτή χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τη νομιμοποίηση της παράνομης καταπάτησης.

• Μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιώντας πλασματικούς τίτλους και διαβεβαιώνοντας ψευδώς για τη νομιμότητα των διαδικασιών, καθώς και με τη συνδρομή δικηγόρου, έπεισαν επενδυτή να αγοράσει την ανωτέρω καταπατημένη έκταση. Παράλληλα, στην υπόθεση προέκυψε και η εμπλοκή κληρικού, ο οποίος διαχειρίστηκε την εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, λαμβάνοντας ποσά και ζημιώνοντας τη Μονή προς όφελος των αγοραστών.

Επιπλέον, ο κληρικός διαπραγματεύτηκε και ολοκλήρωσε αγοραπωλησίες αγροτεμαχίων και ακινήτων της εκκλησιαστικής περιουσίας, με το συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε να είναι υπολειπόμενο της αντικειμενικής τους αξίας, προκαλώντας οικονομική ζημία σε βάρος της Μονής.

• Μέλος της οργάνωσης παρείχε, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, «προστασία» σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης περιπτέρου.

• Μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε ενέργειες εκφοβισμού και άσκησης πιέσεων, καθώς και σε -3- εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία και την περαιτέρω περιουσία ατόμου, με σκοπό την απόσυρση έγκλησης που είχε υποβάλει σε βάρος ενός απ’ αυτούς.

• Μέλος της οργάνωσης εκβίασε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες σχετικά με τη μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ παράλληλα, καταγράφηκαν περιστατικά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, απειλητικής συμπεριφοράς και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος πρώην Προέδρου Κοινότητας.

• Μέλος της οργάνωσης, -με τη συνδρομή έτερου μέλους- προσπάθησε να πετύχει, με απευθείας ανάθεση, την εκμίσθωση ακινήτου που διέθετε, από Γενικό Νοσοκομείο με σκοπό να στεγαστεί εκεί ορισμένη εγκατάσταση του νοσοκομείου. Για την υπόθεση, είχε σχηματιστεί επιμέρους δικογραφία, η οποία είχε υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Διοικητή του νοσοκομείου και συνεργού του, για δωροληψία υπαλλήλου.

• Ταυτοποίηθηκαν ακόμη -357- συναλλαγές – αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών από μέλη της οργάνωσης, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα που διακινήθηκε ανέρχεται σε -5.747- γραμμάρια κοκαΐνης και -420- γραμμάρια κάνναβης, με επιπλέον οικονομικό όφελος -238.520- ευρώ.

• Ταυτοποιήθηκαν ακόμη -52- συναλλαγές – αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών από μέλη της οργάνωσης, καθώς και από νέα μέλη των οποίων ο ρόλος και η συμμετοχή τους στην οργάνωση πρόεκυψε στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια και την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου προς όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην έρευνα και στις αστυνομικές επιχειρήσεις.

Με επαγγελματισμό, ζήλο, αφοσίωση, υπομονή και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, συνέχισαν με μεθοδικότητα τη διερεύνηση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα, μέσα από τη συμπληρωματική έρευνα, να προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία που ενίσχυσαν την περαιτέρω εξέλιξή της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στην αποστολή τους, συνεχίζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις δράσεις τους για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Σας ευχαριστώ πολύ».