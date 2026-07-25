ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Φωτιά στο Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας – «Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο.

Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεπικουρούμενες από εναέριο μέσο. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό-Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται σε μικρή, κλειστή χαράδρα με ελαιώνες και η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν δύσκολη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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