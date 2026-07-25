Ηράκλειο:Αρχιερατικό μνημόσυνο την Κυριακή για τα 20 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου

Την Κυριακή 26 Ιουλίου θα τελεστεί στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίας Φωτεινής, στα Ελληνοπεράματα Ηρακλείου, Αρχιερατικό Μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο οποίος θα προσευχηθεί για την ανάπαυση της ψυχής του αοίδιμου προκατόχου του, τιμώντας τη σημαντική προσφορά και το πολυσχιδές ποιμαντικό του έργο στην Εκκλησία της Κρήτης.

Ο μακαριστός κυρός Τιμόθεος υπηρέτησε με αφοσίωση το εκκλησιαστικό του έργο, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιμαντική ζωή της Μεγαλονήσου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές του κλήρου και του ευσεβούς λαού, οι οποίοι αναγνωρίζουν την πολύτιμη προσφορά του στην ενότητα, την πνευματική οικοδομή και τη μαρτυρία της Εκκλησίας.

Τη λατρευτική σύναξη θα πλαισιώσει ο σεβαστός Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Φώτης Γιαννακάκης, ο οποίος θα αποδώσει τους ιερούς ύμνους της ημέρας, προσδίδοντας με την άρτια βυζαντινή εκτέλεση τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη στην Ακολουθία.

Το μνημόσυνο αποτελεί μια ευκαιρία για κλήρο και λαό να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου, ανακαλώντας το έργο, τη διακονία και την πνευματική παρακαταθήκη που άφησε στην Εκκλησία και την κοινωνία της Κρήτης.

Οι πιστοί καλούνται να συμμετάσχουν στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στο Ιερό Μνημόσυνο, προσευχόμενοι για την αιώνια ανάπαυση του αοιδίμου Ιεράρχη.