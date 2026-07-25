Άνοιξε η Πύλη Παντοκράτορα με τη μόνιμη έκθεση «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας»

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Αλλάζει η όψη και η αίσθηση της πόλης αλλά και το στίγμα που εκπέμπει διεθνώς»

Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, αποδόθηκε στο κοινό η Πύλη Παντοκράτορα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου. Το εμβληματικό μνημείο παραδίδεται ξανά στους πολίτες, φιλοξενώντας την εξαιρετική περιοδική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου με τίτλο «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας» που εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 24/7,

παρουσία της του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, Αντιπεριφερειαρχών,

Αντιδημάρχων, Προέδρων Δημοτικών Επιχειρήσεων, της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Βάσως Συθιακάκη, στελεχών της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπων Φορέων.

Με το επίσημο άνοιγμα της Πύλης Παντοκράτορα, ο Δήμος Ηρακλείου επιτυγχάνει ένα σπουδαίο πολιτιστικό ορόσημο: μετά από αιώνες, λειτουργούν ταυτόχρονα και μόνιμα και οι τέσσερις αστικές πύλες των Ενετικών Τειχών. Η Πύλη Παντοκράτορα, η Πύλη Σαμπιονάρα, η Πύλη Αγίου Γεωργίου και η Πύλη Ιησού, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν του Χάνδακα με το σύγχρονο Ηράκλειο.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σύνδεση των οχυρώσεων με την καθημερινή ζωή των πολιτών τονίζοντας: «Η Πύλη Παντοκράτορα αποδίδεται ξανά στο Ηράκλειο, τους κατοίκους και τους επισκέπτες του, με αυτή την υποδειγματική έκθεση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου,

με την επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή διότι τώρα οι τέσσερις Αστικές πύλες του Ηρακλείου, του Προμαχωνικού του συστήματος που είναι κάτι μοναδικό στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Πύλη Ιησού, η Πύλη Αγίου Γεωργίου,

η Πύλη Σαμπιονάρα που ανοίξαμε σήμερα και τώρα η Πύλη Παντοκράτορα, είναι ανοικτές, περνιούνται, βαδίζονται, απολαμβάνονται από τους ανθρώπους. Η ανάδειξη των μνημείων μας είναι μια μεγάλη μέριμνα για όλους μας, ιδιαίτερα και για τον Δήμο Ηρακλείου σε συνέργεια με την

Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Προχωράμε λοιπόν και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό, εντάσσοντας αυτό το εκπληκτικό μνημείο στο σύνολο του στην ζωή μας, αλλάζει και η όψη και η αίσθηση της πόλης αλλά και το στίγμα που εκπέμπει διεθνώς».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τα στελέχη του Υπουργείου, τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, καθώς και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Περιφέρειας για τη συνεργασία και

εστίασε στο όραμα της Δημοτικής Αρχής και στα σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στα Ενετικά Τείχη, ανακοινώνοντας την επικείμενη ανάδειξη της τάφρου, τη διάνοιξη της βόρειας στρατιωτικής στοάς και τα εγκαίνια της πύλης Μακάσι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο: «Θέλω να ευχαριστήσω τόσο την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη όσο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουντάκη για την συνδρομή τους,

για την συνέργεια, χάρη στην οποία πραγματοποιούνται αυτά τα αποτελέσματα. Βαδίζουμε σε μια πορεία η οποία έχει ακόμα πολλά να δώσει. Είμαστε επί το έργο αυτή τη στιγμή. Η στόχευσή μας είναι η ζωή στα Τείχη. Τι μας δίνει η Πύλη Παντοκράτορα ήδη; Μας δίνει αυτή την υπέροχη έκθεση, μας δίνει την πρόσβαση στην χαμηλή πλατεία. Τι επιδιώκουμε; Να ανοίξουμε και την στρατιωτική στοά στον βορρά, που οδηγεί στη

βόρειο-δυτική πλατεία και από εκεί στην οδό Εφόδου. Διότι οι στρατιωτικές στοές μπορούν να ενώσουν τμήματα της πόλης μέσα από εκπληκτικές διαδρομές. Επίσης, έργο το οποίο θα συναρθρωθεί με αυτό το εκπληκτικό περιβάλλον, είναι η ανάδειξη της τάφρου από την πλευρά του

ευθύγραμμου τμήματος εξωτερικά του Τείχους. Μιλάμε ακριβώς για την τάφρο από την πλατεία Κόρακα μέχρι την οδό Εφόδου, έργο που βρίσκεται σε νέα μελέτη και είναι ενταγμένο στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και στο πρόγραμμα Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

του Δήμου Ηρακλείου. Μπορεί λοιπόν κανείς να φανταστεί πώς θα συλλειτουργεί και το μικρότερο τμήμα αυτού του Τείχους στο οποίο ήδη είναι εγκαταστημένο και ένα αναψυκτήριο πολύ κοντά, 200 μέτρα από εδώ. Θέλω να δώσω τα εύσημα στο γραφείο Παλιάς Πόλης του Δήμου μας,

που τόσο πολύ έχει προσπαθήσει για ό,τι γίνεται στα Τείχη και στην παλιά πόλη. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι αυτό έχουν αρχίσει ήδη να το αισθάνονται οι άνθρωποι. Εύχομαι να ξαναβρεθούμε σύντομα και στο Φεστιβάλ των Τειχών. Επίσης, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, θα εγκαινιάσουμε τη νέα έκθεση στην Πύλη Μακάσι, που θα είναι ένας χώρος μνήμης για την Εθνική Αντίσταση. Πιστεύω ότι οι δυο αυτές μόνιμες εκθέσεις, θα κάνουν έναν «εκρηκτικό» συνδυασμό».

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου στο χαιρετισμό της τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι υλοποιείται ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ένας στόχος του Υπουργείου, αναφέρθηκε στην πολύπλευρη και πολύ καλή συνεργασία του Υπουργείο Πολιτισμού,

του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης και ευχαρίστησε τον Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αλέξη Καλοκαιρινό επισημαίνοντας ότι χωρίς αυτή την αδιάκοπη εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία για την προστασία, την αξιοποίηση, την ανάδειξη της Ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, οι προσπάθειες αυτές δεν θα είχαν ευοδωθεί.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από την πλευρά του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο αποκατάστασης των Ενετικών Νεωρίων, λέγοντας ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα καθώς είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου, μετά την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Ηράκλειο – 40 Αιώνες Ιστορίας», παραβρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη, οι Αντιδήμαρχοι Ρένα Παπαδάκη, Νίκος Γιαλιτάκης, Δημήτρης Σπυριδάκης, Τάσος Τσατσάκης, Γιάννης Τσαπάκης και Γιώργος Τσαγκαράκης, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και Μάρα Παναγιωτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7, άνοιξε ξανά για το κοινό και η εμβληματική πύλη Σαμπιονάρα των Ενετικών Τειχών, η οποία η οποία συνδέει την οδό Εφέσου με την οδό Δουκός Μποφώρ. Η πύλη Σαμπιονάρα θα παραμένει ανοικτή, με φύλαξη, από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 09:00 έως τις 22:00.

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, υλοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχει υπογράψει ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου.