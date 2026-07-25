Στ. Αρναουτάκης: Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί έργα πολιτισμού 80 εκ. ευρώ σε όλο το νησί

Εγκαίνια της έκθεσης «Ηράκλειο – 40 αιώνες ιστορίας» που παρουσιάζεται στην εμβληματική πύλη Παντοκράτορα

Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει σταθερά στον πολιτισμό, όχι μόνο ως στοιχείο της ταυτότητάς μας, αλλά και ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των πολιτών. Ο πολιτισμός αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Κρήτη,

συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χθες βράδυ στα εγκαίνια της έκθεσης «Ηράκλειο – 40 αιώνες ιστορίας» που παρουσιάζεται στην εμβληματική πύλη Παντοκράτορα που μαζί με την πύλη Σαμπιονάρα είναι και πάλι επισκέψιμες για τους πολίτες.

Παρουσία της γενικής γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού Ολυμπίας Βικάτου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια σε όλο το νησί και ξεπερνούν τα 80 εκ. ευρώ ενώ υλοποιούνται με την συνεργασία και τις προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και των Δήμων του νησιού.

Ο κ. Αρναουτάκης ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την συνεχή στήριξη ανάδειξης του πολιτισμού στην Κρήτη, ενώ ανέφερε ότι, η σύμβαση για το εμβληματικό έργο συντήρησης των Νεωρίων στο Ηράκλειο υπεγράφη με χρηματοδότηση 10 εκ. ευρώ που η διασφάλιση τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μάλιστα το συγκεκριμένο έργο θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο συντήρησης και του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγ. Μηνά.

Η Πύλη Παντοκράτορα, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των ενετικών οχυρώσεων, αποκτά σήμερα μια νέα λειτουργία, αφού στο παρελθόν από το Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2023 είχαν γίνει οι εργασίες αναστήλωσης.

Ο χώρος αποκτά χρήση και μετατρέπεται σε ζωντανό χώρο ερμηνείας της ιστορίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει διαχρονικά την εξέλιξη της πόλης, από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, μέσα από τεκμηριωμένο εποπτικό υλικό, ψηφιακές εφαρμογές, οπτικοακουστικές παραγωγές και σύγχρονα μέσα παρουσίασης. Το συγκεκριμένο έργο με προϋπολογισμό 429.737 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και περιλαμβάνει την αρχαιολογική τεκμηρίωση και επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου, τη σχεδίαση και παραγωγή του εποπτικού υλικού, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, την παραγωγή ντοκιμαντέρ και προωθητικού υλικού, τον εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ειδικό φωτισμό, καθώς και τις απαραίτητες μουσειοκατασκευές που ολοκληρώνουν μια άρτια και προσβάσιμη εκθεσιακή εμπειρία για όλους.

Ο κ. Αρναουτάκης συνεχάρη τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου για την εξαιρετική επιστημονική εργασία και την άρτια υλοποίηση του έργου. Παράλληλα ευχαρίστησε τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Κρήτη 2021-2027», τον Δήμο Ηρακλείου, τους μελετητές, τους συνεργάτες και όλους όσοι συνέβαλαν ώστε η προσπάθεια αυτή να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Στην χθεσινοβραδινή εκδήλωση το παρόν έδωσαν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γωγώ Μηλάκη, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων πολιτισμού και υπηρεσιών εμπλεκόμενοι με το έργο.