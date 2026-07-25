Σαουδική Αραβία: Eλληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους

Επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους από την περιοχή της Υεμένης αντιμετώπισε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Υεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχαίτισης 100%.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είχαν ως στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept, η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, χωρίς να έχει επηρεαστεί η επιχειρησιακή της δραστηριότητα.