Φοιτητική στέγη: Εκτοξεύτηκαν τα ενοίκια έως και 7,3% – Χάρτης τιμών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια

Προσοχή στις επιτήδειες αγγελίες

Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, ξεκίνησε επίσημα ο αγώνας δρόμου για χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν φοιτητική κατοικία. Η ζήτηση χτυπά «κόκκινο» στις περισσότερες φοιτητουπόλεις, με τα διαθέσιμα ακίνητα να λιγοστεύουν καθημερινά και τις τιμές των ενοικίων να καταγράφουν νέες αυξήσεις από 2,4% έως και 7,3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο χάρτης των τιμών στην Αττική

Στο κέντρο της Αθήνας, για κατοικία 25-40 τ.μ., το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για διαμέρισμα έως 60 τ.μ. φτάνει τα 630 ευρώ. Η ετήσια αύξηση αγγίζει το 7,3%.

Στου Ζωγράφου, μία από τις πλέον δημοφιλείς περιοχές για φοιτητές λόγω της εγγύτητας με πανεπιστημιακές σχολές, ένα μικρό διαμέρισμα κοστίζει κατά μέσο όρο 420 ευρώ, ενώ κατοικία έως 60 τ.μ. περίπου 590 ευρώ. Η αύξηση φτάνει το 6,3%.

Στην Καλλιθέα, τα ενοίκια διαμορφώνονται στα 400 ευρώ για μικρό διαμέρισμα και στα 570 ευρώ για κατοικία έως 60 τ.μ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5,7%.

Στο Αιγάλεω, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, οι τιμές κυμαίνονται στα 380 ευρώ για γκαρσονιέρα και στα 540 ευρώ για μεγαλύτερο διαμέρισμα, με αύξηση περίπου 7%.

Στον Πειραιά, το ενοίκιο για μικρό σπίτι ανέρχεται στα 400 ευρώ και για κατοικία έως 60 τ.μ. στα 570 ευρώ. Πρόκειται για τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ των περιοχών της Αττικής, καθώς διαμορφώνεται στο 2,4%.

Η εικόνα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις

Στη Θεσσαλονίκη, το μηνιαίο μίσθωμα για κατοικίες 25-40 τ.μ. κυμαίνεται από 350 έως 550 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα έως 60 τ.μ. μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 700 ευρώ.

Στην Πάτρα, οι τιμές για μικρά διαμερίσματα διαμορφώνονται μεταξύ 300 και 450 ευρώ, ενώ για κατοικίες έως 60 τ.μ. κυμαίνονται από 450 έως 650 ευρώ.

Στα Ιωάννινα, οι γκαρσονιέρες ενοικιάζονται από 250 έως 400 ευρώ, ενώ τα μεγαλύτερα διαμερίσματα από 320 έως 550 ευρώ.

Στο Ρέθυμνο καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές, καθώς τα μικρά διαμερίσματα κοστίζουν από 450 έως 650 ευρώ και οι κατοικίες έως 60 τ.μ. μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 800 ευρώ. Η αυξημένη τουριστική ζήτηση επιβαρύνει σημαντικά την αγορά, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες αξιοποιούν τα ακίνητά τους για βραχυχρόνια μίσθωση κατά τους θερινούς μήνες.

Πάτρα: Ξεκίνησε η «μάχη» για τη φοιτητική κατοικία

Στην Πάτρα, η κινητικότητα στην αγορά ακινήτων ήταν άμεση μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του χώρου, ήδη από το μεσημέρι της ανακοίνωσης ξεκίνησαν συνεχόμενα ραντεβού με οικογένειες που αναζητούν κατοικία, ενώ το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση.

Μεσίτης της περιοχής τονίζει στο ΕΡΤnews ότι τα διαθέσιμα σπίτια μειώνονται καθημερινά και οι καλύτερες επιλογές εξαντλούνται γρήγορα. Παράλληλα, σημείωσε πως εξακολουθούν να υπάρχουν ευκαιρίες, όμως όσο περνούν οι ημέρες οι επιλογές περιορίζονται αισθητά.

Οι τιμές στην αχαϊκή πρωτεύουσα διαμορφώνονται από 300 έως 450 ευρώ για γκαρσονιέρες 25-35 τ.μ. στο κέντρο και στις γύρω περιοχές, ενώ για δυάρια 45-50 τ.μ. κυμαίνονται από 450 έως και 650-700 ευρώ.

Ιωάννινα: Πιο συγκρατημένη η ζήτηση

Διαφορετική είναι μέχρι στιγμής η εικόνα στα Ιωάννινα, όπου, σύμφωνα με επαγγελματίες της αγοράς, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στην Πάτρα.

Εκτιμάται ότι αρκετές οικογένειες επιλέγουν να καθυστερήσουν την αναζήτηση κατοικίας, ώστε να αποφύγουν την καταβολή ενοικίου και για τον μήνα Αύγουστο.

Παράλληλα, φέτος αναμένονται περίπου 1.000 λιγότεροι νέοι φοιτητές στην πόλη, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τη ζήτηση.

Στο κέντρο των Ιωαννίνων, μια ανακαινισμένη ή νεόδμητη γκαρσονιέρα περίπου 30 τ.μ. ξεκινά από 350 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ όταν στην τιμή περιλαμβάνονται έξοδα όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για δυάρι περίπου 50 τ.μ., τα ενοίκια ξεκινούν από 450 ευρώ και σε πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες φτάνουν ακόμη και τα 650 ευρώ.

Προειδοποίηση για απάτες με ψεύτικες αγγελίες

Οι επαγγελματίες της κτηματαγοράς εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές απάτες, καθώς έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες γονέων που εξαπατήθηκαν μέσω ψεύτικων αγγελιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως επισημαίνουν, επιτήδειοι δημοσιεύουν ελκυστικές φωτογραφίες ακινήτων και ζητούν προκαταβολές για την «κράτηση» του διαμερίσματος, χωρίς το ακίνητο να είναι πραγματικά διαθέσιμο. Για τον λόγο αυτό συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται αποκλειστικά σε νόμιμους και πιστοποιημένους μεσίτες και να αποφεύγουν την καταβολή χρημάτων χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της γνησιότητας της αγγελίας.