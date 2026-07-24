Νατάσα Παζαΐτη και Αλέξανδρος Καραμανλής: Μητέρα και γιος σε σπάνια έξοδο στο κέντρο της Αθήνας

Οικογενειακές στιγμές στο κέντρο.

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Νατάσα Παζαΐτη και ο γιος της, Αλέξανδρος Καραμανλής, απολαμβάνοντας έναν πρωινό περίπατο στους δρόμους της Αθήνας. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε μητέρα και γιο σε ιδιαίτερα ευδιάθετη διάθεση την ώρα που περπατούσαν στην οδό Βουκουρεστίου με κατεύθυνση το Κολωνάκι.

Οι δυο τους, με casual και κομψό στυλ, χαμογέλασαν στον φακό, με τον Αλέξανδρο να διατηρεί όπως πάντα χαμηλούς τόνους παρά το γεγονός ότι είναι γιος πρώην πρωθυπουργού.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή χειρουργός και ο Κώστας Καραμανλής έχουν αποκτήσει τα δίδυμα Αλίκη και Αλέξανδρο (γεννημένα το 2003). Η Αλίκη σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ ο Αλέξανδρος Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Νατάσα Παζαΐτη είχε εξομολογηθεί πως τα παιδιά της πλέον αναγνωρίζουν και θαυμάζουν τις θυσίες που έκανε στην καριέρα της κατά τα χρόνια της ανατροφής τους.