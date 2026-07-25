Το Ρέθυμνο επιλέχθηκε ως πόλη-εταίρος του Γκάμπροβο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του Twinning Learning Programme

Ο Δήμος Ρεθύμνης επιλέχθηκε να συμμετάσχει στον πέμπτο κύκλο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Twinning Learning Programme”, ο οποίος υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ 29 πόλεων, οι οποίες συγκροτούν συνολικά 11 εταιρικά σχήματα ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ρεθύμνης θα συνεργαστεί με την πόλη Γκάμπροβο της Βουλγαρίας, με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την από κοινού ανάπτυξη λύσεων που θα υποστηρίζουν τη μετάβαση των πόλεων προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το Twinning Learning Programme βασίζεται στην πρακτική συνεργασία και στην αμοιβαία μάθηση. Οι συμμετέχουσες πόλεις ανταλλάσσουν δοκιμασμένες λύσεις και εμπειρίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιώσιμη κινητικότητα, οι λύσεις που βασίζονται στη φύση και η συμμετοχή των πολιτών.

Η ανταλλαγή γνώσης έχει αμφίδρομο χαρακτήρα, καθώς οι συμμετέχουσες πόλεις θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να προσαρμόσουν επιτυχημένες πρακτικές στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών, οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρεθύμνης και του Γκάμπροβο θα συμμετάσχουν σε τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις, θεματικές ανταλλαγές και δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Παράλληλα, οι δύο πόλεις θα συνεργασθούν για την κατάρτιση κοινού Σχεδίου Δράσης, μέσα από το οποίο η ανταλλαγή εμπειριών θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες προτάσεις και τοπικές παρεμβάσεις.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης στο πρόγραμμα ενισχύει τη συνεργασία του με ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και επισκεπτών της πόλης.

Με τη συμμετοχή του στο Twinning Learning Programme, ο Δήμος Ρεθύμνης ενισχύει τη διεθνή του παρουσία και συνεχίζει να επενδύει στη συνεργασία, στην ανταλλαγή γνώσης και στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού αστικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος: