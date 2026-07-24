ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Μια διαφορετική δημιουργική ματιά στον υλικό πολιτισμό της Κρήτης σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία, Ερευνητικό εργαστήριο Periplus, στο Δήμο Ανωγείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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“ Μια διαφορετική δημιουργική ματιά στον υλικό πολιτισμό της Κρήτης σε συνδυασμό με την κυκλική οικονομία, Ερευνητικό εργαστήριο Periplus, στο Δήμο Ανωγείων ”

Μια διεθνής ομάδα από ταλαντούχους σχεδιαστές προϊόντων, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, επιλεγμένοι από μερικά από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου, έχουν έρθει στην Κρήτη για να ερευνήσουν τις δυνατότητες που προέρχονται από την πραγματική κυκλική οικονομία.

Η παραπάνω δράση χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους για να αξιοποιήσουν παράλληλα τον υλικό πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου.

Με έμπνευση από αυτά και τη μοναδικότητα της τοπικής φύσης, πειραματίζονται και δημιουργούν πρωτότυπα υλικά και λογικές προσέγγισης για την πρωτογενή επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση του σημαντικού και ιδιαίτερου υλικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Η ερευνητική ομάδα θα παρουσιάσει τη δουλειά της στη φιλόξενη Εστία / Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 19:00 μ.μ.

Το εργαστήριο αυτό είναι μια ενέργεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “The Periplus Project”, με την πολύπλευρη υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων, του Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO Ψηλορείτη, της Σχολής Υφαντικής Ανωγείων και του κέντρου Υφαντικής Ανωγείων,

του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, καθώς και επιχειρήσεων και δημοτών της ευρύτερης περιοχής, που στοχεύει μέσα από τη διοργάνωση καινοτομικών δράσεων να προωθήσει σε ένα ευρύ κοινό τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργικότητα στην πνευματική και επαγγελματική εξέλιξη.

Για να βλέπετε καθημερινά για την εξέλιξη του project μπορείτε να παρακολουθείτε τα stories μας στο instagram στο @periplusworkshops

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και από κοντά γνωριμία με αυτή την απόλυτα πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο δράση, που λειτουργεί με ανοιχτή λογική προς κάθε ενδιαφερόμενο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επικεφαλής του project στην Κρήτη, Designer Δημήτρη Σκουρογιάννη dskourogiannis@gmail.com και την υπεύθυνη επικοινωνίας Έλλη Σκουρογιάννη 6970333350.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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