Δεύτερη συνεδρίαση Ομάδας Εργασίας Περιφέρειας Κρήτης, Κρήτης για την Προστασία, Προώθηση και Ανάπτυξη της Καλλιέργειας των Κηπευτικών

Η δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για τα ζητήματα που αφορούν την προστασία, την προώθηση και την ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στην Περιφέρεια Κρήτης.

Η επεξεργασία προτάσεων και ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, η στήριξη των παραγωγών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών προϊόντων, καθώς και η ανάδειξη της ποιότητας και της ιδιαίτερης ταυτότητας των κρητικών προϊόντων.

Εξετάστηκαν διεξοδικά οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των κηπευτικών, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της φυτικής παραγωγής, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των καλλιεργητικών πρακτικών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των προϊόντων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης αναφέρθηκε στην σημαντικότητα παραγωγής ποιοτικών κηπευτικών προϊόντων, για την οικονομία και τον πρωτογενή τομέα του νησιού.

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει με συνέπεια τις προσπάθειες των παραγωγών και να συνεργάζεται με τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, συνεταιρισμούς και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης στηρίζεται στην παραγωγή των εξαιρετικών κηπευτικών προϊόντων που ξεχωρίζουν και για την διατροφική τους αξία.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παραγωγή, να βελτιώνουμε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και να δημιουργούμε νέες προοπτικές προς όφελος των παραγωγών μας και ευρύτερα την οικονομίας μας» είπε χαρακτηριστικά.

Κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων:

Η Ομάδα Εργασίας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της καλλιέργειας των κηπευτικών στην Κρήτη, την ενίσχυση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας και της ταυτότητας των κρητικών κηπευτικών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, από τον

ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπο Κασίμη.

Όπως αναφέρθηκε στην συνάντηση, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικών φορέων, εκπροσώπων των παραγωγών, αγροτικών συλλόγων, συνεταιρισμών καθώς και όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα των κηπευτικών, η Ομάδα Εργασίας θα προχωρήσει στην επεξεργασία ολοκληρωμένων προτάσεων που θα

συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής για τον κλάδο. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας, η προώθηση των κρητικών κηπευτικών προϊόντων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

 Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης

 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕ Ηρακλείου, Πρίαμος Ιερωνυμάκης.

 Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κώστας Φωτάκης.

 Από το Ι.Τ.Ε., ο Σαρρής Παναγιώτης.

 Από το ΕΛΜΕΠΑ, η Γουμενάκη Ελένη.

 Από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Τσανικκλίδης Γιώργος.

 Από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICH), ο Πρεκατσάκης Γιώργος.

 Από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η Άννα Δασκαλάκη και Βλαχάκης Μαρίνος.

 Από την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ , η Σγουρού Γεωργία.

 Από τον Σύλλογο Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου, ο Χατζηδάκης Κώστας.

 Από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας, ο Γαϊτάνης Γιάννης και ο Καββουσανάκης Εμμανουήλ.

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολή- ο Δουλούμης Ξενοφών.

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νότος , ο Μαρκάκης Νεκτάριος.

 Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσαράς, ο Λαζανάκης Στέλιος.