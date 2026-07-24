Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης του Καθεδρικού Ναού του Αφέντη Χριστού στο Αρκαλοχώρι, 5 χρόνια μετά τον σεισμό

Τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη ενός έργου υψηλού συμβολισμού

Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και στατικής ενίσχυσης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αφέντη Χριστού), ενός από τα σημαντικότερα και εμβληματικότερα θρησκευτικά και αρχιτεκτονικά μνημεία του Αρκαλοχωρίου.

Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου τελέστηκε Αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ,κ, Ανδρέα, στον οποίο παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, η Αναπληρώτρια

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Χαρά Τριαματάκη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Καλογεράκης, οι Αντιδήμαρχοι Όλγα Δραμουντάνη και Γιάννης Συμιανάκης,

ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα» Κώστας Γκαντάτσιος, ο ανάδοχος του έργου Απόστολος Ορφανός, κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης κ.α.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των βλαβών και τη στατική ενίσχυση του ναού, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες επισκευής και ενίσχυσης της τοιχοποιίας και των θόλων, αποκατάσταση φθαρμένων ή

αποκολλημένων δομικών στοιχείων, στερεώσεις, καθαρισμούς και συντήρηση των υλικών, καθώς και παρεμβάσεις αντισεισμικής θωράκισης, με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας και την ασφαλή επαναλειτουργία του ιστορικού ναού. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και δέκα ημέρες και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Δήλωση Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

«Για το Αρκαλοχώρι και για τον Καθεδρικό Ναό του Αφέντη Χριστού, είναι μία ιδιαίτερη και σημαντική ημέρα. Έχουν προηγηθεί σημαντικές προσπάθειες από όλες τις πλευρές, αμέσως μετά τον σεισμό και πέρα από τη δεδομένη φροντίδα για τους σεισμόπληκτους,

η αγωνία ήταν πώς θα αποκατασταθούν τα κτίρια και ιδιαίτερα οι ναοί που αποτελούν σύμβολο για τον θρησκευόμενο λαό μας. Με τη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης, της Περιφέρειας Κρήτης, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου και της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, καθώς και του μελετητή, στον οποίο είχαμε την τύχη να αναθέσουμε τη μελέτη από την πλευρά του Δήμου, προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε όσο ήταν δυνατόν τις διαδικασίες. Δυστυχώς, όλα αυτά σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία, η οποία χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Τα αποτελέσματα ενός έκτακτου γεγονότος πρέπει να αντιμετωπίζονται με έκτακτες

διαδικασίες. Δεν μπορεί να ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες. Έτσι είχαμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις και τις συνεχείς αλλαγές στις διαδικασίες και στη χρηματοδότηση. Σήμερα, όμως, είναι μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα, γιατί ξεκινά επιτέλους η υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανάδοχος είναι ο Απόστολος Ορφανός, ένας άνθρωπος που γνωρίζω και εκτιμώ εδώ και δεκαετίες για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του.

Θέλω, τέλος, να επαναλάβω ότι ο ρόλος του συντοπίτη μας, του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη, ήταν και παραμένει σημαντικός, γιατί προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και θα συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου».

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη

«Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς, συγκίνησης αλλά και ικανοποίησης βρισκόμαστε σήμερα στην τελετή αγιασμού που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και ανακατασκευής του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Πράγματι, οι διαδικασίες ήταν

χρονοβόρες ωστόσο, το αποτέλεσμα δικαιώνει όσους εργάστηκαν για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε και να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον χρόνο αποκατάστασης, γιατί μετά από πέντε χρόνια το Αρκαλοχώρι

έχει ανάγκη να ξαναποκτήσει τον Καθεδρικό του Ναό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο, το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, την Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και του Δήμου για την εξαιρετική συνεργασία που οδήγησε στο σημερινό αποτέλεσμα».

Δήλωση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέα

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτού του σημαντικού έργου. Παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το έργο ξεκίνησε. Προχωρούμε με πίστη και αισιοδοξία, ώστε ο ιστορικός και εμβληματικός ναός να αποδοθεί και πάλι στους πιστούς και στην τοπική κοινωνία».