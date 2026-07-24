Δήμος Ρεθύμνης:Διακοπή κυκλοφορίας για μία εβδομάδα σε τμήμα της οδού Σκουλά, λόγω εργασιών

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 έως τη Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026, θα παραμείνει κλειστή η οδός Σκουλά, και συγκεκριμένα στο τμήμα της από την οδό Καλλέργη μέχρι την οδό Παστέρ.

Η διακοπή της κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες σκυροδέτησης οδοστρώματος στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της περιοχής, «Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη μετακίνηση των μαθητών».

Η κάθοδος των οχημάτων προς το κέντρο της πόλης για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα πραγματοποιείται από την οδό Ασκούτση, και γι’ αυτόν τον λόγο απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στις εσοχές στάθμευσης επί της οδού Ασκούτση στο τμήμα από την οδό Καλλέργη μέχρι την οδό Παστέρ, λόγω του περιορισμένου πλάτους οδοστρώματος σε αυτό το τμήμα.