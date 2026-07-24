ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 55χρονος μοτοσικλετιστής στο ύψος του Αποσελέμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό δικύκλου που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μηχανής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος, ο 55χρονος υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.https://www.neakriti.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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