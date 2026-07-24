Νέα ποινική εμπλοκή για τον «Φραπέ»

Αντιμέτωπος με μία ακόμη ποινική δίκη βρίσκεται ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», καθώς παραπέμπεται να δικαστεί στις 16 Φεβρουαρίου 2027 για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης

O Γιώργος Ξυλούρης παραπέμπεται να δικαστεί για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης

Αντιμέτωπος με μία ακόμη ποινική δίκη βρίσκεται ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», καθώς παραπέμπεται να δικαστεί στις 16 Φεβρουαρίου 2027 ενώπιον του ΙΒ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης.

Η παραπομπή του προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, με αφορμή τη στάση που τήρησε κατά την εμφάνισή του στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η έρευνα κινήθηκε ύστερα από τη διαβίβαση του σχετικού υλικού από την Επιτροπή στη Δικαιοσύνη και κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης και στην παραπομπή του σε δίκη.

Δεν είναι, ωστόσο, η μοναδική ποινική εκκρεμότητα που αντιμετωπίζει ο κ. Ξυλούρης. Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί δίωξη και για το αδίκημα της απείθειας, καθώς κατηγορείται ότι αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την κλήση της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την πρώτη πρόσκλησή του να καταθέσει. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη οδηγηθεί στο ακροατήριο, ωστόσο η εκδίκασή της αναβλήθηκε και έχει προσδιοριστεί για το προσεχές φθινόπωρο.

Σοφία Σπίγγουhttps://www.kathimerini.gr/