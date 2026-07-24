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Ηράκλειο:Άρση απαγόρευσης κολύμβησης σε θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων της δειγματοληψίας θαλασσίου ύδατος που ελήφθη σε θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου,

ανακοινώνει την άρση απαγόρευσης της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Συγκεκριμένα επιτρέπεται η κολύμβηση στην θαλάσσια περιοχή Αμμουδάρας που βρίσκεται δυτικά του παλαιού γηπέδου

ΕΓΟΗ σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων

(Κεντρικό σημείο εξόδου συντεταγμένες: 35.337756593091946, 25.090882634891003)

που διέρχεται από την οδό Έρωτος στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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