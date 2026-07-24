Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρδιο κλίμα, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης τη νέα διοικητική σύνθεση του Ομίλου, καθώς και τους στόχους και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.

Την αντιπροσωπεία του Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ» αποτελούσαν:

• Εμμανουήλ Μακρυδάκης, Πρόεδρος

• Νικόλαος Αλεξάκης, Ταμίας και Έφορος Στίβου

• Βάσω Παπαδογιαννάκη, Αντιπρόεδρος

• Αντώνης Καλαϊτζάκης, Έφορος Μπάσκετ

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή του Ρεθύμνου, η ενίσχυση της αθλητικής δραστηριότητας και η δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών για τη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική προσφορά του Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ» στην τοπική κοινωνία και στη διαχρονική του συμβολή στην καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους, της ευγενούς άμιλλας και των αξιών που πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων του και ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, εκφράζοντας παράλληλα τη διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας και στήριξης των αθλητικών φορέων και δράσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του Ρεθύμνου.

Από την πλευρά του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Κλασσικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ» ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη για τη θερμή υποδοχή και την εποικοδομητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των θεσμικών και αθλητικών φορέων για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητισμού στον τόπο.