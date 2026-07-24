Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ Κρήτης Γιώργη Μαρινάκη για τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ιούλιος 2026

Με αισθήματα υπερηφάνειας και βαθιάς ικανοποίησης υποδεχθήκαμε τα αποτελέσματα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαίωσαν την επιτυχία 483 νέων του Ρεθύμνου που απέκτησαν την επιθυμητή ιδιότητα του φοιτητή/τριας στα ΑΕΙ της χώρας μας.

Προσωπικά, θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να συγχαρώ κατ’ ιδίαν κάθε παιδί ξεχωριστά. Και κάθε δάσκαλο που τα ενέπνευσε να αφοσιωθούν στο στόχο τους και τα βοήθησε να τον κατακτήσουν. Και κάθε γονέα που υποβλήθηκε σε στερήσεις , τους πρόσφερε αγάπη, κατανόηση, υποστήριξη και τους ενθάρρυνε να πιστέψουν στον εαυτό τους και να προχωρήσουν δυναμικά μπροστά.

Η επιτυχία των νέων μας σε απαιτητικές σχολές, επιβεβαιώνει το ζωντανό ενδιαφέρον τους για την κατάκτηση γνώσεων και εμπειριών και, ταυτόχρονα, πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των σχολείων του Ρεθύμνου και της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολό της.

Συνθήκη που εντείνει τις προσπάθειες του Δήμου μας για περαιτέρω ενίσχυση της Παιδείας με σύγχρονες σχολικές δομές που διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο και προσφέρουν στα παιδιά μας επιπλέον κίνητρα για μόρφωση και καλλιέργεια της προσωπικότητας τους.

Η μόνη διαπίστωση που σκιάζει το δικαιολογημένο κλίμα χαράς και αισιοδοξίας αφορά το μειωμένο ενδιαφέρον φοιτητών για τις ανθρωπιστικές σπουδές που επηρεάζει και το δικό μας Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ο αποθαρρυντικός αριθμός εισακτέων στις αντίστοιχες Σχολές του Ρεθύμνου, εγείρει τον κοινό μας προβληματισμό. Ελπίζω η συνεργασία όλων όσοι έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη για τη διαχείριση του θέματος, να αναδείξει τους κατάλληλους τρόπους μεταστροφής του υφιστάμενου κλίματος.

Με αυτές τις σκέψεις συγχαίρω τους νέους φοιτητές μας και όσους τους στήριξαν στη δύσκολη διαδρομή που διένυσαν κι εύχομαι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με επιτυχία και αξιοσύνη.