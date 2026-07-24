ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για voucher μέσω ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μέχρι τις 5 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή των αιτήσεων για voucher Βρεφικών, βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών καθώς και για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ ξεκίνησε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στην πλατφόρμα του αρμόδιου φορέα ΕΕΤΑΑ https://www.eetaa.gr/.

Παρακαλούνται οι Γονείς/Κηδεμόνες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να ενημερωθούν σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση voucher της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή από τις 18/07/2026 έως τις 05/08/2026, με τις ημερομηνίες υποβολής να διαφοροποιούνται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ κάθε αιτούντα.

Συγκεκριμένα:
• 18/7/2026 – 19/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.
• 20/7/2026– 21/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

• 22/7/2026 – 23/7/2026 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
• 24/7/2026 – 05/8/2026 για όλα τα ΑΦΜ.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής σας, ώστε να εξασφαλίσετε το voucher για τη νέα σχολική χρονιά.

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